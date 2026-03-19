A través de redes sociales se ha viralizado el video de "Paco", un perrito de la Policía Municipal de Madrid, en España, que tiene una habilidad impresionante, pues sabe realizar reanimación cardiopulmonar (RCP) a humanos.

El video, compartido por la misma dependencia española, fue grabado durante uno de los entrenamientos del agente canino para resucitar a personas.

Lee también Cámara capta a puma haciendo gesto peculiar en Calakmul; así fue el momento

Paco está entrenado para correr hacia una persona que colapsa, con el objetivo de realizar Reanimación Cardiopulmonar (RCP). Foto: X

¿Cómo es el método de RCP que implementa Paco, el perrito salvavidas?

En el video, que ha causado sensación en redes sociales, se ve a Paco protagonizando un simulacro de rescate luego de que un compañero de la policía municipal "colapsa" sobre el piso.

Las imágenes muestran al lomito corriendo hacia la persona, quien ha sufrido un supuesto desmayo, para comenzar a brincar con sus patas delanteras sobre su pecho, replicando la presión que se ejerce durante la maniobra de emergencia vital de la RCP.

Tras algunos intentos, el agente de cuatro patas se recuesta sobre el pecho de la persona afectada, se dirige a su cuello y comienza la maniobra de resucitación de nuevo —dando a entender que espera unos momentos para ver si funcionó o es necesario volver a realizar el procedimiento—.

Tras una segunda ronda de RCP, el policía se levanta del piso y le brinda unos cariños a Paco, en agradecimiento por su gran trabajo.

Lee también Meningitis en Inglaterra: ¿cuáles son los principales síntomas de la infección que está causando alerta?; esto se sabe

The Municipal Police of Madrid has published the video of Paco's training exercises, the hero dog who saves and performs cardiac massage (CPR) on the officer who fainted (as a simulation), and it's winning hearts worldwide. ❤️ pic.twitter.com/bRcAgJYMmc — Wholesome Side of 𝕏 (@itsme_urstruly) March 18, 2026

Desde la Policía Municipal de la capital española explicaron que este tipo de simulacros buscan visibilizar la labor de los perros de servicio y la importancia de los entrenamientos especializados que reciben los caninos para apoyar a las fuerzas de seguridad en diferentes áreas.

El video de Paco ha sido reproducido y compartido de manera masiva a través de las diferentes plataformas sociodigitales, donde sigue acumulando comentarios y reacciones que celebran la gran habilidad de este "héroe de cuatro patas".

También te interesará:

Semana Santa 2026: fechas de vacaciones en UNAM e IPN para nivel medio y superior; conoce los días clave

Historias de San Valentín; mientras otros celebran el romance, cirujana revela cómo encontró el amor más puro en el quirófano

Cuando la música también se viste; los outfits más icónicos de EDC México 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu