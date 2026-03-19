Meningitis en Inglaterra: ¿cuáles son los principales síntomas de la infección que está causando alerta?; esto se sabe

Un preocupante brote de meningitis encendió las alarmas en el sureste de Inglaterra tras provocar la muerte de dos jóvenes, uno de ellos universitario y otro estudiante de una escuela cercana. La situación llevó a las autoridades de salud pública a implementar acciones urgentes para contener la propagación.

Meningitis en Reino Unido. Foto: iStock

El foco se localiza en el condado de Kent, donde el incremento acelerado de contagios ha sido calificado como inusual. El secretario de Salud del Reino Unido, Wes Streeting, advirtió que el número de casos registrados en pocos días no tiene precedentes recientes. El primer contagio fue confirmado apenas el viernes pasado y, en cuestión de días, la cifra se elevó a 20 tras detectarse nuevos pacientes.

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¿Qué es la meningitis y por qué es tan peligrosa?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la meningitis es una enfermedad que provoca la inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Puede tener distintos orígenes, desde infecciones bacterianas y virales hasta causas menos comunes como hongos, parásitos o incluso ciertos medicamentos.

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¿Cuáles son los síntomas de la meningitis?

Los signos de la meningitis pueden variar dependiendo de la causa, pero existen síntomas frecuentes que requieren atención médica urgente:

Fiebre alta

Rigidez en el cuello

Confusión o alteraciones mentales

Dolor de cabeza intenso

Sensibilidad a la luz

Náuseas y vómito

Convulsiones

La fiebre alta es uno de los síntomas de la meningitis. Fuente: Pixabay

En bebés menores de un año, las señales pueden ser distintas, como irritabilidad constante, dificultad para despertarse, llanto débil, falta de apetito o inflamación en la parte blanda de la cabeza.

¿Cómo se transmite la meningitis?

La meningitis pueden propagarse mediante gotas de salíba que se expulsa al toser, estornudar o tener contacto cercano.

Algunos tipos también pueden transmitirse durante el parto, de madre a hijo, lo que representa un riesgo adicional para los recién nacidos.

Así se se transmite la meningitis. Foto: Pixabay

¿Quiénes tienen mayor riesgo?

Aunque la meningitis puede afectar a cualquier persona, existen grupos más vulnerables:

Recién nacidos , especialmente por bacterias como el estreptococo del grupo B

, especialmente por bacterias como el estreptococo del grupo B Niños y adolescentes , con mayor riesgo por meningococo y neumococo

, con mayor riesgo por meningococo y neumococo Adultos , principalmente por infecciones bacterianas

, principalmente por infecciones bacterianas Personas con sistemas inmunitarios debilitados o que viven con VIH

- Con información de AP

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