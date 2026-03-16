Un video viral ha llamado la atención de autoridades en la capital del país, pues la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México investigan a una mujer, presunta funcionaria de la FGJ, por discriminar a una policía en el Estadio Olímpico Universitario.

En el video, que se volvió viral en redes sociales, se observa a la mujer, quien porta una chamarra con insignias de la Fiscalía, dirigirse a una policía con insultos y frases denigrantes, en los alrededores del emblemático inmueble de CU.

Ante el acto discriminatorio, la Fiscalía capitalina emitió una ficha informativa diciendo: "De acuerdo con la información recabada hasta el momento, la persona involucrada es una servidora pública adscrita a la institución. Por ello, se abrió un caso para investigar y esclarecer lo ocurrido...La Fiscalía CDMX no tolera conductas de sus integrantes que vulneren o agredan a ninguna persona, sea ciudadana o servidora pública, y actuará conforme a la normatividad aplicable".

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El video de la mujer se hizo viral en redes sociales. Foto: X

¿Qué ocurrió en las inmediaciones del Estadio Olímpico de CU?

El acto discriminatorio se dio luego de que personal de seguridad privada del recinto pidiera el apoyo a los policías auxiliares de la SSC, para retirar a dos aficionados en estado de ebriedad que estaban causando disturbios y agrediendo a asistentes —dos con discapacidad auditiva— tras el partido Pumas contra Cruz Azul, el pasado sábado 14 de marzo.

Presuntamente, la mujer que agredió verbalmente a la policía, y a quien se aprecia en el video, era familiar de ambos sujetos.

En las imágenes, que rápidamente se volvieron virales en redes sociales, se ve a la supuesta funcionaria de la Fiscalía molesta, luego de que la mujer policía —quien graba el video— le comenta que ambas son servidoras públicas.

La mujer procede a dirigirse a la policía con la expresión: "No me hables de tú porque no somos iguales, yo sí fui a la escuela. A ustedes las quitaron de vender pepitas".

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“NO LE HABLES de TÚ, NO SOMOS IIGUALES… YO SÍ FUI a la ESCUELA”

Es Verónica Domínguez

Auxiliar d Ministerio Público d @FiscaliaCDMX

Adscrita a la Fiscalía d @BJAlcaldia

Así denigró a una mujer afuera del Estadio @UNAM_MX

Llevaba la chamarra q usan durante la guardia laboral. pic.twitter.com/Fn5kAz95Kg — Carlos Jiménez (@c4jimenez) March 15, 2026

Surge "Lady pepitas" en redes gracias al video viral

La difusión masiva de este video generó indignación y molestia entre miles de usuarios, quienes rápidamente bautizaron a la supuesta servidora pública como "Lady pepitas", haciendo mención a la frase discriminatoria que la mujer utilizó.

Internautas acudieron a la sección de comentarios de las publicaciones relacionadas para expresar su disgusto con las acciones de la supuesta servidora pública, dejando mensajes como:

" Tendrás estudios y lo que sea pero educación te falta mucho ".

". " Increíble lo que 13 mil pesos mensuales le hacen a la gente ".

". " Cámara internet, haz tu magia. Fúnenla ".

". "De seguro ella si estudio, pero en la Universidad Benito Juárez del Bienestar, se le ve educación a leguas".

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