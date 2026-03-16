¿MrBeast en los Oscar?; guiño de la Academia desata rumores, conoce a qué se debe su mención

La noche de este domingo 15 de marzo se llevó a cabo la ceremonia de la 98° edición de los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en el emblemático Dolby Theatre, situado en Hollywood, Los Ángeles.

La entrega de galardones reunió a diversas figuras importantes de la industria del cine, desde actores, directores, productores, guionistas, compositores y profesionales del maquillaje de efectos especiales.

Bajo la conducción de Conan O'Brien, la gala estuvo marcada por la presencia de grandes personalidades, tales como el mexicano Guillermo del Toro, la actriz Mckenna Grace, el actor Michael B. Jordan, Leonardo DiCaprio y Emma Stone.

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Foto: ANGELA WEISS / AFP.

Conan O'Brien triunfa como host en los Oscar

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los espectadores en redes sociales fue un video transmitido al final de la gala, que dejó a más de uno con dudas. Y es que, al finalizar la velada, se transmitió un sketch, protagonizado por Conan O'Brien y en referencia al filme "Una batalla tras otra".

En el video, Jim Downey, otro de los presentadores más famosos de EU felicita a Conan por su conducción y en representación de la Academia lo nombra como "Host For Life" (presentador de por vida), pues su carisma y sentido del humor lo ha llevado a conducir en dos ocasiones consecutivas.

Con una enorme sonrisa, Conan acepta la oferta y se dirige a su nueva oficina. No obstante, al llegar el comediante es sedado por un extraño humo verde y es sustituido como presentador vitalicio por el creador de contenido Jimmy Donaldson, mejor conocido en internet como MrBeast.

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An honor to be reunited with my mentor, Jim Downey. pic.twitter.com/unxXpF2OvY — Conan O'Brien (@ConanOBrien) March 16, 2026

MrBeast: de YouTube a los Premios Oscar

Luego del cómico corto post-créditos, el youtuber publicó en su cuenta oficial de X la imagen de su nombre pegado en la puerta de la oficina del presentador estadounidense, lo que levantó aún más sospechas entre el público.

Nacido en Kansas en 1988, MrBeast es uno de los creadores de contenido más influyentes del planeta; comenzó a publicar contenido en YouTube en 2017, con videos de alto presupuesto, retos extremos y acciones filantrópicas.

Actualmente tiene el canal individual con más suscriptores, superando los 450 millones de seguidores. Además, cuenta con su propia marca de chocolates y snacks "Feastables", además de una cadena de hamburguesas.

La publicación del creador de contenido en la plataforma de X alcanzó las 19 mil de reacciones. Foto: Captura de pantalla

¿Por qué se lanzó este peculiar guiño?

Aunque la participación del creador de contenido no se ha confirmado ni desmentido, su mención en la gala de los Oscar se debe a que a partir del año 2029 el evento será transmitido de forma gratuita en YouTube, con el objetivo de llegar a más audiencia y abrirse paso a la modernidad.

En diciembre del año pasado, la Academia anunció que dentro de 4 años los premios se transmitirán en esta plataforma de streaming, luego de su centésima edición en 2028 y hasta probablemente hasta el año 2033, esperando que la plataforma dé acceso a muchos de sus creadores en la gala.

De acuerdo con el medio The Hollywood Reporter, los Premios Oscar se han transmitido exclusivamente por ABC desde 1976 y la Academia está consciente del declive de la televisión tradicional. Por ello, YouTube transmitirá la gala, desde la alfombra roja hasta la ceremonia y el detrás de cámaras.

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