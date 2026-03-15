La noche más importante del cine internacional estuvo llena de sorpresas y momentos inolvidables. Esta noche, se realizó la 98 entrega de los Premios Oscar 2026 donde cintas como "Una batalla tras otra" y "Sinners" se colocaron como las grandes triunfadores de la noche.

"Frankenstein", del mexicano Guillermo del Toro, perdió en la categoría de Mejor película, pero arrasó con los premios técnicos como Mejor vestuario o Mejor maquillaje y peinado.

Conan O'Brien fue el conductor de la gala, por lo que el humor y las risas no faltaron; sin embargo, hubo reflexiones sobre la unión y esperanza.

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Por si fuera poco, la gala también hizo historia; y es que, actores como Amy Madigan se llevaron la primer estatuilla de su carrera.

Aquí te dejamos la lista completa de ganadores: