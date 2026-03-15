Más Información
El niño que sobrevivió al callejón oscuro que nunca pudo olvidar: in memoriam de Alfredo Bryce Echenique
La noche más importante del cine internacional estuvo llena de sorpresas y momentos inolvidables. Esta noche, se realizó la 98 entrega de los Premios Oscar 2026 donde cintas como "Una batalla tras otra" y "Sinners" se colocaron como las grandes triunfadores de la noche.
"Frankenstein", del mexicano Guillermo del Toro, perdió en la categoría de Mejor película, pero arrasó con los premios técnicos como Mejor vestuario o Mejor maquillaje y peinado.
Conan O'Brien fue el conductor de la gala, por lo que el humor y las risas no faltaron; sin embargo, hubo reflexiones sobre la unión y esperanza.
Lee también Premios Oscar 2026: sigue EN VIVO el minuto por minuto de la ceremonia
Por si fuera poco, la gala también hizo historia; y es que, actores como Amy Madigan se llevaron la primer estatuilla de su carrera.
Aquí te dejamos la lista completa de ganadores:
- Mejor película: "Una batalla tras otra"
- Mejor actriz: Jessie Buckley - "Hamnet"
- Mejor actor: Michel B. Jordan - "Sinners"
- Mejor dirección: Paul Thomas Anderson - "Una batalla tras otra"
- Mejor canción original: Golden
- Mejor película internacional: "Sentimental Value"
- Mejor cinematografía: "Sinners"
- Mejor edición: "Una batalla tras otra"
- Mejor sonido: "F1"
- Mejor banda sonora original: Ludwing Gorenssen - "Sinners"
- Mejor largometraje documental: "Mr. Nobody against Putin"
- Mejor cortometraje documental: "All the empty rooms"
- Efectos visuales: "Avatar: Fire and ash"
- Diseño de producción: "Frankenstein"
- Mejor guion original: Ryan Coogler - "Sinners"
- Mejor guion adaptado: Paul Thomas Anderson - "Una batalla tras otra"
- Mejor actor de reparto: Sean Penn - "Una batalla tras otra"
- Mejor cortometraje (empate): "Los cantantes" y "Dos personas intercambiando saliva"
- Mejor casting: "Una batalla tras otra"
- Mejor maquillaje y peinado: "Frankenstein"
- Mejor diseño de vestuario: "Frankenstein"
- Mejor corto animado: "La niña que lloraba perlas"
- Mejor película animada: "Kpop Demon Hunters"
- Mejor actriz de reparto: Amy Madigan - "Weapons"
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]