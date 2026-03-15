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La noche más importante del cine internacional estuvo llena de sorpresas y momentos inolvidables. Esta noche, se realizó la 98 entrega de los donde cintas como "Una batalla tras otra" y "Sinners" se colocaron como las grandes triunfadores de la noche.

"Frankenstein", del mexicano Guillermo del Toro, perdió en la categoría de Mejor película, pero arrasó con los premios técnicos como Mejor vestuario o Mejor maquillaje y peinado.

Conan O'Brien fue el conductor de la gala, por lo que el humor y las risas no faltaron; sin embargo, hubo reflexiones sobre la unión y esperanza.

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Por si fuera poco, la gala también hizo historia; y es que, actores como Amy Madigan se llevaron la primer estatuilla de su carrera.

Aquí te dejamos la lista completa de ganadores:

  • Mejor película: "Una batalla tras otra"
  • Mejor actriz: Jessie Buckley - "Hamnet"
  • Mejor actor: Michel B. Jordan - "Sinners"
  • Mejor dirección: Paul Thomas Anderson - "Una batalla tras otra"
  • Mejor canción original: Golden
  • Mejor película internacional: "Sentimental Value"
  • Mejor cinematografía: "Sinners"
  • Mejor edición: "Una batalla tras otra"
  • Mejor sonido: "F1"
  • Mejor banda sonora original: Ludwing Gorenssen - "Sinners"
  • Mejor largometraje documental: "Mr. Nobody against Putin"
  • Mejor cortometraje documental: "All the empty rooms"
  • Efectos visuales: "Avatar: Fire and ash"
  • Diseño de producción: "Frankenstein"
  • Mejor guion original: Ryan Coogler - "Sinners"
  • Mejor guion adaptado: Paul Thomas Anderson - "Una batalla tras otra"
  • Mejor actor de reparto: Sean Penn - "Una batalla tras otra"
  • Mejor cortometraje (empate): "Los cantantes" y "Dos personas intercambiando saliva"
  • Mejor casting: "Una batalla tras otra"
  • Mejor maquillaje y peinado: "Frankenstein"
  • Mejor diseño de vestuario: "Frankenstein"
  • Mejor corto animado: "La niña que lloraba perlas"
  • Mejor película animada: "Kpop Demon Hunters"
  • Mejor actriz de reparto: Amy Madigan - "Weapons"
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