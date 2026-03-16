Dr Simi llega a los Premios Oscar; así fue su aparición en la ceremonia

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Cada año, la ceremonia de los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reúne a las personalidades y estrellas más grandes de la industria, para celebrar y reconocer la excelencia en las películas y producciones estrenadas.
Esta, la 98° edición de los galardones, estuvo marcada por la presencia de grandes como Michael B. Jordan, Jessie Buckley, Jacob Elordi, Guillermo del Toro, Elle Fanning, Emma Stone, entre otros.
Sin embargo, un nombre destacó entre las celebridades que llegaron a la gala, pues el querido y emblemático personaje de Farmacias Similares, Dr. Simi, tuvo su momento para brillar en los Oscar 2026.
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¿Por qué Dr. Simi apareció en los Premios Oscar 2026?
El personaje de la cadena mexicana, Dr. Simi, formó parte de la ceremonia de los Oscar 2026, ya que algunos productos de la empresa fueron incluidos en la "Everyone Wins Nominee Gift Bag", una bolsa con regalos que se le otorga a los nominados y a algunos otros invitados especiales de la gala.
Los regalos de la farmacéutica que se incluyeron en las bolsas de regalos fueron: un peluche del Dr. Simi, llaveros con la imagen del personaje y algunos suplementos masticables y multivitamínicos.
Estas bolsas suelen incluir servicios y productos de lujo y alto valor, y aunque no son organizadas por la Academia, ya se han convertido en una tradición del evento, pues marcas y empresas lo ven como una oportunidad para posicionarse entre las celebridades y estrellas de la industria del cine.
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La aparición del Dr. Simi en los Oscar son un guiño más a la expansión que la empresa mexicana está haciendo, con el objetivo de tener presencia a nivel internacional.
¿Qué más se incluyó en las "Everyone Wins Nominee Gift Bag"?
De acuerdo con el medio estadounidense NBC Los Angeles, las bolsas de regalo también incluyeron equipamiento de alta gama y tratamientos de belleza y estética, delicias gourmet y estímulos para el bienestar, y artículos de tecnología y estilo de vida, como:
- Juegos de maletas japonesas inspiradas en el Kabuki de Asia Luggage
- Procedimientos de rejuvenecimiento facial del Dr. Konstantin Vasyukevich
- Liposucción ArtLipo de élite para el modelado corporal
- Cuidado de la piel para la longevidad en INSTYTUTUM (Suiza)
- Galletas con trozos de chocolate Haize & Honey
- Pretzels de chocolate espolvoreados con oro de Posh Pretzels
- Trío de fragancias "Jet Set" de On The Nose Perfumes
- Un cambio de imagen de sonrisa en Beverly Hills Dental Arts
- Productos para el cuidado de la piel Glow Recipe
- Entre muchos más
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Asimismo, también se reportó la inclusión de viajes y experiencias de lujo, como:
- Estancias privadas en villas de Costa Rica e Ibiza
- Viajes para observar las auroras boreal en Laponia, Finlandia
- Retiros de bienestar en Sri Lanka y California
Según el medio citado, las "Everyone Wins Nominee Gift Bag" de este año tienen un valor de 350 mil dólares, lo que equivale a más de 6 millones 200 mil pesos mexicanos.
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