Leonardo DiCaprio protagonizó un nuevo meme durante los Oscar 2026; así fue el momento viral

La 98° edición de los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se llevó a cabo el pasado 15 de marzo en el Dolby Theatre, en Los Ángeles, California.

Esta emblemática ceremonia reúne cada año a cientos de actores, directores, productores y artistas, para reconocer la excelencia cinematográfica alrededor del mundo.

Entre quienes lograron hacer historia, como Autumn Durald Arkapaw por la película "Sinners", que se convirtió en la primera mujer en ganar la estatuilla en la categoría de Mejor Cinematografía; o quienes protagonizaron los momentos más celebrados de la noche, como Michael B. Jordan al ganar el premio a Mejor Actor por su interpretación en "Sinners", los Oscar 2026 dejaron una noche inolvidable.

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Premio a Mejor Película en los Oscar 2026. Foto: Chris Pizzello / AP

Claro que no podían faltar los momentos cómicos que se quedan registrados en la memoria colectiva de la cultura pop, y en esta ocasión, fue nada más y nada menos que Leonardo DiCaprio quien regaló un instante que se volvió viral.

Leonardo DiCaprio y el nuevo meme viral que el actor regaló en los Oscar 2026

El famoso actor de recientes cintas, como "Una batalla tras de otra", e icónicas películas como "Titanic", se convirtió en el centro de atención en la ceremonia luego de que el comediante y presentador estadounidense, Conan O'Brien —quien condujo los premios— le jugara una pequeña broma.

O'Brien señaló a DiCaprio como el "rey de los memes", pues a lo largo de su trayectoria artística ha dejado diversos momentos que se siguen retomando para reaccionar en redes, y le pidió participar en una actividad para crear un nuevo meme en ese instante.

La petición de O'Brien era crear un gesto que expresara "ese sentimiento de cuando no estuviste de acuerdo con esto", a lo que el actor reaccionó con una cara de desconcierto que rápidamente se volvió viral.

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Conan O’Brien makes a new Leonardo DiCaprio meme #Oscars pic.twitter.com/OX62X798Mx — Deadline (@DEADLINE) March 15, 2026

La expresión del actor causó furor en redes sociales y desato una ola de nuevos memes inspirados en el ahora icónico momento de los Oscar 2026.

Usuarios e internautas rápidamente llenaron las plataformas sociodigitales de memes que utilizan el momento viral del actor dentro de diferentes contextos, celebrando también que por más de una década, DiCaprio ha sido una fuente de memes para la cultura pop y que protagoniza momentos virales cada que está frente a una cámara.

Leonardo DiCaprio calls ‘KPop Demon Hunters’ winning at the #Oscars .

pic.twitter.com/PBpYn5WauH — ToonHive (@ToonHive) March 15, 2026

Continuando con la broma, internautas le otorgaron a DiCaprio el Oscar al "Mejor meme".

Memes de Leonardo DiCaprio. Foto: X

Asimismo, recordaron algunos de los mejores memes que ha impuesto el actor.

Memes de Leonardo DiCaprio. Foto: X

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