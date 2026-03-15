Ring Royale entre risas y predicciones; evento de boxeo trae la mejor ola de memes en redes

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Ring Royale bajo tensión; Poncho de Nigris llama "gallina" a Adrián Marcelo y lanza un desafío formal
Este domingo 15 de marzo se llevó a cabo la primera edición del evento de boxeo regiomontano Ring Royale, organizado por el creador de contenido Poncho de Nigris en la Arena Monterrey. El espectáculo deportivo reunió a distintas personalidades de internet y rivalidades mediáticas.
La cartelera incluyó peleas polémicas, shows musicales y batallas de freestyle con la participación de la rapera Azuky VS Azcino y RC VS Guetto Living, convirtiéndose en un fenómeno viral de entretenimiento y posicionándose rápidamente en la conversación popular.
La mesa de comentadores estuvo conformada por el streamer Cry, la boxeadora "La Barby" Juárez, el exboxeador "El Travieso" Arce y el narrador deportivo Rodolfo Vargas. Por su parte, la conducción estuvo a cargo de Monserrat Oliver, con una presentación musical del sonorense Luis R. Conriquez.
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Rin Royale deja la mejor ola de memes en redes sociales
Como era de esperarse, los usuarios no tardaron en hacerse presentes en las plataformas digitales, reaccionando a cada momento controversial dentro del evento.
Cada combate estuvo compuesto por tres rounds de 3 minutos cada uno, bajo la supervisión de jueces y con 2 minutos de descanso entre asaltos.
Entre predicciones, apuestas y un poco de incomodidad, internautas en la plataforma de X compartieron sus primeras expectativas, opiniones y hasta críticas, abriendo todo un debate sobre el éxito de este tipo de eventos.
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Sobre el ring estuvieron personalidades de todo tipo: figuras virales, creadores de contenido y exboxeadores.
En la plataforma de X hubo lugar para todas las preferencias, mientras algunos comentaban sus predicciones para la gala de los Premios Oscar, otros aportaban por sus celebridades favoritas.
Las comparaciones no faltaron, en redes sociales los usuarios no perdonaron ninguna falla técnica del espectáculo digital.
Durante la noche de este domingo, los Premios Oscar compitieron contra el evento de Ring Royale en plataformas digitales.
La noche de este domingo 15 de marzo estuvo llena de momento polémicos.
El público mexicano compartió sus momentos favoritos en redes sociales.
¿Quiénes fueron los ganadores de los combates?
- Primer combate (Ronny VS Yoiker): Ronny
- Segundo combate de parejas (La Kyliezz y Georgiana VS Mvgler y Velvetine): Kyliezz y Gergioana
- Tercer combate (Chuy Almada VS Alberto del Río): Chuy "El Toro" Almada.
¿Qué invitados sorpresa estuvieron presentes?
- Vanessa Labios 4K
- Lupita TikTok
- Julio César Chávez
- Luis R. Conriquez
- Elaine Haro
- Wendy Guevara
- Santa Fe Klan
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