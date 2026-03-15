Ring Royale entre risas y predicciones; evento de boxeo trae la mejor ola de memes en redes

Este domingo 15 de marzo se llevó a cabo la primera edición del evento de boxeo regiomontano Ring Royale, organizado por el creador de contenido Poncho de Nigris en la Arena Monterrey. El espectáculo deportivo reunió a distintas personalidades de internet y rivalidades mediáticas.

La cartelera incluyó peleas polémicas, shows musicales y batallas de freestyle con la participación de la rapera Azuky VS Azcino y RC VS Guetto Living, convirtiéndose en un fenómeno viral de entretenimiento y posicionándose rápidamente en la conversación popular.

La mesa de comentadores estuvo conformada por el streamer Cry, la boxeadora "La Barby" Juárez, el exboxeador "El Travieso" Arce y el narrador deportivo Rodolfo Vargas. Por su parte, la conducción estuvo a cargo de Monserrat Oliver, con una presentación musical del sonorense Luis R. Conriquez.

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El evento será transmitido desde la Arena Monterrey. Foto: Ring Royale

Rin Royale deja la mejor ola de memes en redes sociales

Como era de esperarse, los usuarios no tardaron en hacerse presentes en las plataformas digitales, reaccionando a cada momento controversial dentro del evento.

Cada combate estuvo compuesto por tres rounds de 3 minutos cada uno, bajo la supervisión de jueces y con 2 minutos de descanso entre asaltos.

Entre predicciones, apuestas y un poco de incomodidad, internautas en la plataforma de X compartieron sus primeras expectativas, opiniones y hasta críticas, abriendo todo un debate sobre el éxito de este tipo de eventos.

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Usuarios reaccionan a Ring Royale con los memes más graciosos en redes sociales. Foto: Captura de pantalla

Sobre el ring estuvieron personalidades de todo tipo: figuras virales, creadores de contenido y exboxeadores.

Usuarios reaccionan a Ring Royale con los memes más graciosos en redes sociales. Foto: Captura de pantalla

En la plataforma de X hubo lugar para todas las preferencias, mientras algunos comentaban sus predicciones para la gala de los Premios Oscar, otros aportaban por sus celebridades favoritas.

Usuarios reacciones a Ring Royale con los memes más divertidos en redes sociales. Foto: Captura de pantalla

Las comparaciones no faltaron, en redes sociales los usuarios no perdonaron ninguna falla técnica del espectáculo digital.

Usuarios reacciones a Ring Royale con los memes más divertidos en redes sociales. Foto: Captura de pantalla

Durante la noche de este domingo, los Premios Oscar compitieron contra el evento de Ring Royale en plataformas digitales.

Usuarios reacciones a Ring Royale con los memes más divertidos en redes sociales. Foto: Captura de pantalla

La noche de este domingo 15 de marzo estuvo llena de momento polémicos.

Por andar viendo el show armado del Patrón vs Chuy Almada en Ring Royale, me perdí como el twink de Timothee Chalamet perdió su Oscar #RingRoyal #Oscar pic.twitter.com/c96u8hLT8w — KiyoMP3 💍 (@polancoasfan) March 16, 2026

El público mexicano compartió sus momentos favoritos en redes sociales.

¿Quiénes fueron los ganadores de los combates?

Primer combate (Ronny VS Yoiker): Ronny

(Ronny VS Yoiker): Ronny Segundo combate de parejas (La Kyliezz y Georgiana VS Mvgler y Velvetine): Kyliezz y Gergioana

de parejas (La Kyliezz y Georgiana VS Mvgler y Velvetine): Kyliezz y Gergioana Tercer combate (Chuy Almada VS Alberto del Río): Chuy "El Toro" Almada.

¿Qué invitados sorpresa estuvieron presentes?

Vanessa Labios 4K

Lupita TikTok

Julio César Chávez

Luis R. Conriquez

Elaine Haro

Wendy Guevara

Santa Fe Klan

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