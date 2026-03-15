Ring Royale: ¿cuándo y dónde ver la pelea de Adame vs Carlos Trejo? Esto de sabe

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La Arena Monterrey será sede de , un evento impulsado por el influencer Poncho de Nigris, que reunirá a varias personalidades de internet e influencers que subirán al cuadrilátero para protagonizar una cartelera que ha generado gran conversación en redes sociales.

Entre los combates más esperados destaca el enfrentamiento entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, una rivalidad que lleva años alimentándose con declaraciones públicas, polémicas y retos.

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El combate entre el actor y el “cazafantasmas“ está programado para este domingo 15 de marzo.

La función comenzará a las 18:00 horas (tiempo del centro de México); sin embargo, al tratarse del combate principal, se estima que la pelea estelar podría realizarse un poco más tarde.

@ringroyalefights

LISTOS PARA RING ROYALE 🥊🔥!!! Déjenos saber cuál es su mejor DÚO!!! A quién van a ir a ver?? Los leemos 👀👑 #ringroyale #monterrey #fight #viral #celebrities @PonchoDeNigris

♬ sonido original - ringroyalefights

Este evento estará disponible mediante las plataformas digitales oficiales, por lo que los seguidores podrán ver la llamada “Pelea del Siglo” en línea:

  • YouTube: Ring Royale
  • Twitch: @ringroyalefights
  • TikTok: @ringroyalefights

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Cartelera completa de Ring Royale

Además del combate entre Adame y Trejo, la función contará con varios enfrentamientos protagonizados por celebridades de redes sociales y figuras del espectáculo.

Entre los combates anunciados destacan:

  • Karely Ruiz vs Marcela Mistral
  • Aldo de Nigris vs Nicola Porcella
  • Alberto del Río “El Patrón” vs Chuy Almada
  • Abelito vs Bull Terrie
  • Ronny vs Yoiker
  • La Kyliezz y Georgiana vs Alexis Mvgler y Velvetine
@ringroyalefights

ESTO YA SE CALENTÓ! PESAJE, 7 PM EN YOUTUBE! 🔥🔥 #ringroyale #monterrey #viral

♬ Fighters - OctaSounds

¿Cómo comenzó la rivalidad entre Alfredo Adame y Carlos Trejo?

El conflicto entre Alfredo y Carlos se remonta a principios de los años 2000, cuando ambos coincidieron en programas de televisión para debatir temas relacionados con fenómenos paranormales.

Durante esas apariciones televisivas, Adame cuestionó públicamente la veracidad de los relatos presentados en el libro Cañitas, obra que dio notoriedad mediática a Trejo. Ante ello, las discusiones se intensificaron con el tiempo y derivaron en una serie de confrontaciones públicas.

En una ocasión, Trejo llegó a calificar al actor como “mitómano”, mientras que Adame respondió con constantes retos para resolver el conflicto en un ring.

Cabe recalcar que, uno de los episodios más polémicos ocurrió en 2019, durante una conferencia de prensa en la que ambos promocionaban una posible pelea. En ese evento, Trejo lanzó una botella contra Adame, provocándole una herida debajo de la ceja.

Desde entonces, la rivalidad se mantuvo activa a través de declaraciones en medios y plataformas digitales; por lo que ahora, con Ring Royale, el enfrentamiento finalmente podría concretarse sobre el cuadrilátero.

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