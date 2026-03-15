Ring Royale: ¿cuándo y dónde ver la pelea de Adame vs Carlos Trejo? Esto de sabe

La Arena Monterrey será sede de Ring Royale, un evento impulsado por el influencer Poncho de Nigris, que reunirá a varias personalidades de internet e influencers que subirán al cuadrilátero para protagonizar una cartelera que ha generado gran conversación en redes sociales.

Entre los combates más esperados destaca el enfrentamiento entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, una rivalidad que lleva años alimentándose con declaraciones públicas, polémicas y retos.

Lee también: Ring Royale: Lista completa de las peleas; descubre los detalles del evento de box

Cuándo y dónde ver la pelea Adame vs Carlos Trejo en Ring Royale

El combate entre el actor y el “cazafantasmas“ está programado para este domingo 15 de marzo.

La función comenzará a las 18:00 horas (tiempo del centro de México); sin embargo, al tratarse del combate principal, se estima que la pelea estelar podría realizarse un poco más tarde.

Este evento estará disponible mediante las plataformas digitales oficiales, por lo que los seguidores podrán ver la llamada “Pelea del Siglo” en línea:

YouTube: Ring Royale

Ring Royale Twitch: @ringroyalefights

@ringroyalefights TikTok: @ringroyalefights

Lee también: Ring Royale 2026: Adame se prepara para enfrentar a Carlos Trejo; comparte intenso entrenamiento

Cartelera completa de Ring Royale

Además del combate entre Adame y Trejo, la función contará con varios enfrentamientos protagonizados por celebridades de redes sociales y figuras del espectáculo.

Entre los combates anunciados destacan:

Karely Ruiz vs Marcela Mistral

Aldo de Nigris vs Nicola Porcella

Alberto del Río “El Patrón” vs Chuy Almada

Abelito vs Bull Terrie

Ronny vs Yoiker

La Kyliezz y Georgiana vs Alexis Mvgler y Velvetine

¿Cómo comenzó la rivalidad entre Alfredo Adame y Carlos Trejo?

El conflicto entre Alfredo y Carlos se remonta a principios de los años 2000, cuando ambos coincidieron en programas de televisión para debatir temas relacionados con fenómenos paranormales.

Durante esas apariciones televisivas, Adame cuestionó públicamente la veracidad de los relatos presentados en el libro Cañitas, obra que dio notoriedad mediática a Trejo. Ante ello, las discusiones se intensificaron con el tiempo y derivaron en una serie de confrontaciones públicas.

En una ocasión, Trejo llegó a calificar al actor como “mitómano”, mientras que Adame respondió con constantes retos para resolver el conflicto en un ring.

Cabe recalcar que, uno de los episodios más polémicos ocurrió en 2019, durante una conferencia de prensa en la que ambos promocionaban una posible pelea. En ese evento, Trejo lanzó una botella contra Adame, provocándole una herida debajo de la ceja.

Desde entonces, la rivalidad se mantuvo activa a través de declaraciones en medios y plataformas digitales; por lo que ahora, con Ring Royale, el enfrentamiento finalmente podría concretarse sobre el cuadrilátero.

También te interesará:

Ley Valeria en México: ¿qué es y cómo sancionará el acecho?; aquí te lo decimos

Pensión Bienestar 2026: ¿a qué letra le toca el pago de 6 mil 400 pesos HOY, 12 de marzo?; checa aquí

Megapuente 2026: ¿Por qué no se trabaja el próximo 16 de marzo?; esto se sabe

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv