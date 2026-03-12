Más Información

Eclipse Solar 2026: ¿Cuándo será y que países podrán ver este fenómeno astronómico?; entérate aquí

Eclipse Solar 2026: ¿Cuándo será y que países podrán ver este fenómeno astronómico?; entérate aquí

El mes de marzo traerá un esperado respiro para miles de personas en el país. El próximo 16 de marzo será consideradoen México, lo que provocará un megapuente que abarcará:

  • Sábado 14 de marzo
  • Domingo 15 de marzo
  • Lunes 16 de marzo

Durante estos días, escuelas de nivel básico suspenderán clases y varios centros de trabajo permanecerán cerrados, lo que permitirá a estudiantes y trabajadores disfrutar de un fin de semana largo. Este periodo suele aprovecharse para viajar, realizar actividades recreativas en familia o simplemente descansar y romper con la rutina diaria.

El próximo 16 de marzo será considerado día de descanso obligatorio en México. Foto: Pixabay
El próximo 16 de marzo será considerado día de descanso obligatorio en México. Foto: Pixabay

¿Por qué no se trabaja el 16 de marzo en México?

La razón de este descanso está establecida en la Ley Federal del Trabajo, específicamente en el artículo 74, donde se señala que el tercer lunes de marzo es uno de los días de descanso obligatorio.

Esta fecha se establece en conmemoración del natalicio de Benito Juárez, expresidente de México.

Natalicio de Benito Juárez. Foto: Twitter @omarfayad
Natalicio de Benito Juárez. Foto: Twitter @omarfayad

Aunque el aniversario real ocurre el 21 de marzo, la legislación mexicana trasladó su conmemoración al tercer lunes del mes para generar fines de semana largos que impulsen el descanso y el turismo.

¿Se paga doble o triple si se trabaja el 16 de marzo?

Según el artículo 75 de la LFT, los empleados que trabajen el 16 de marzo tienen derecho a recibir un pago adicional. En términos prácticos, esto significa que deben obtener:

  • Su salario normal del día, más
  • Un salario doble adicional por presentarse a trabajar.

En consecuencia, quienes laboren durante este día festivo en México recibirán pago triple, ya que se suma el salario habitual más el doble correspondiente por tratarse de un día de descanso obligatorio.

