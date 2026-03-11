Los comunicadores Carlos Loret de Mola y Brozo —personaje interpretado por Víctor Trujillo— estrenaron este miércoles 11 de marzo el episodio 118, para Latinus, titulado “Brozo y Loret hacen un recorrido desde el Escudo de las Américas a una fiesta de XV años con escalas en Irán, la reforma electoral y el Campo Marte con ‘M’ de mujer”.

El capítulo, con una duración aproximada de 26 minutos, inició con una escena que simula la entrada a los XV años de Mafer, la quinceañera que se volvió vial por la lujosa celebración en la que participaron celebridades como Belinda, Galilea Montijo, J Balvin y Xavi.

Brozo y Loret parodian a Galilea Montijo y Belinda en lujosos XV años. Foto: Captura de video

La ausencia de México en la cumbre “Escudo de las Américas”

Aunque el momento se presentó como un recurso humorístico dentro del programa, uno de los temas centrales del episodio fue la ausencia de México en la cumbre “Escudo de las Américas”, un encuentro enfocado en diseñar estrategias de seguridad para combatir al crimen organizado, convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Durante la conversación, Loret y Brozo mencionaron que el criterio para participar habría sido invitar únicamente a países que, desde la perspectiva de Trump como del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio consideran "aliadas y amigas en la lucha contra el narcotráfico."

“Esto de que México no haya sido invitado a la cumbre antinarco de América Latina no es un tema de protocolo. Es un mensaje político. Es decirle: no te vemos como aliado o amigo [...] a la hora de la hora no le has entrado como queremos, no eres del grupo”, expresó Loret de Mola.

Cuestionamientos sobre la relación México–Estados Unidos

Sin embargo, no todo quedó ahí, pues el tema derivó en una discusión más amplia sobre la relación diplomática entre México y Estados Unidos, especialmente a partir de las críticas que el partido gobernante ha dirigido hacia decisiones que ha tenido Trump en distintos escenarios internacionales.

Ante ello, los conductores señalaron que este tipo de posturas pueden generar contradicciones cuando ambos gobiernos aseguran mantener una cooperación activa en temas de seguridad, inteligencia y combate al narcotráfico.

“Aquí la cuestión es que Claudia nos tendría que explicar cuál es la relación que se tiene entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos, porque la misma presidenta dice: ‘¿para qué me van a invitar si nosotros ya tenemos un acuerdo?’ ¡Éjele! No somos ninguno de esos países, nosotros ya tenemos acuerdos. Eso es tan infantil”, comentó Brozo.

El escenario de una posible intervención contra el narcotráfico

Asimismo, en el análisis también se planteó la posibilidad de que Estados Unidos busque acciones más directas contra los cárteles, ante el impacto que el tráfico de drogas y la violencia criminal tienen en ambos países.

En ese sentido, Loret recalcó las operaciones de vigilancia aérea, intercambio de información de inteligencia y entrenamiento de fuerzas mexicanas con apoyo estadounidense que existe en territorio mexicano.

“Yo creo que ya el gobierno de México tiene que estar preparado porque Trump ha mandado todas las señales de que quiere hacer una operación militar en suelo mexicano. Ya estuvimos muy cerca con lo del Mencho. Los drones que estaban vigilando a el Mencho en los cielos mexicanos, ¿de quién eran? Era equipo gringo”, señaló.

Aunado a ello, aclaró que este escenario no se referiría a una invasión militar tradicional, sino a una eventual intervención contra el crimen organizado.

“Pero también habría que ver dos cosas. ¿Cuál es el capital moral del gobierno mexicano? […] lo que quiere Trump es tener el dominio del continente […] De pronto Trump puede pendejear al gobierno mexicano, pero al mismo tiempo el gobierno mexicano nos está pendejeando a nosotros."

Asimismo, ambos se cuestionaron sobre la información que Estados Unidos podría tener respecto a presuntos vínculos entre actores políticos y el narcotráfico.

“¿Por qué no nos cuentan toda la historia real? Porque entonces los mexicanos tendríamos que organizarnos en unidad, pero ¿para arropar a quién? ¿A Adán Augusto? ¿A Rocha Moya? ¿Al de Tamaulipas? ¿Al de Michoacán?”, cuestionaron.

La paradoja del poder femenino y la violencia contra las mujeres

Otro de los temas abordados fue la situación social que atraviesa México tras las movilizaciones del Día Internacional de la Mujer, realizadas cada 8 de marzo.

Los conductores hablaron de una paradoja política: mientras varias mujeres ocupan cargos de alto nivel dentro del gobierno, las cifras de violencia contra las mujeres continúan generando preocupación.

En ese contexto se mencionó la conmemoración que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum, durante el 8M en Campo Militar, donde destacó el papel de las mujeres en las Fuerzas Armadas y las describió como “tejedoras de la patria”.

“Mientras tienes mujeres al frente de los cargos políticos más importantes, la violencia contra las mujeres está peor. Entonces, ¿llegamos todas?”, cuestionaron.

También recordaron hechos recientes que han generado indignación pública, como el hallazgo de dos jóvenes sin vida en una universidad del estado de Morelos.

“Pero están el Zócalo, y están las mujeres, y están con su dolor, y están las buscadoras. ¿Y tú dónde estás? En el Campo Marte rodeada de aplausos, de saludo… mientras los demás andan viendo cómo sobreviven, yo soy el poder. Esta es mi foto”, expresaron.

Finalmente,concluyeron señalando una contradicción política que, según éstos define el momento actual del país.

“Estos llegaron al poder diciendo que eran feministas y que habría paz en el país. Y lo que hacen es retratarse”.

