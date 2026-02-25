Brozo y Loret visitan el “refugio” de Marx Arriaga tras caída de “El Mencho” y lanzan duro mensaje; “se acabaron los abrazos”

La captura y posterior abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, no solo representa un golpe al narcotráfico, sino el acta de defunción oficial de la estrategia de "abrazos, no balazos".

En el episodio 117 de su programa para Latinus, el comunicador Víctor Trujillo (en su personaje de Brozo) y el periodista Carlos Loret de Mola se trasladaron a una recreación de la oficina de Marx Arriaga, exfuncionario de la SEP, para desmenuzar lo que consideran el inicio de la "Guerra de Claudia Sheinbaum".

Foto: Captura de pantalla en YouTube

Lee también: Brozo y Loret asisten al “banquete más lujoso de México” en la Suprema Corte; critican falta de austeridad de ministros

El simbolismo del refugio y la renuncia de Arriaga

La elección del set no fue casualidad. La oficina de Marx Arriaga, plagada de iconografía revolucionaria y bustos de figuras comunistas, sirvió como el escenario perfecto para satirizar la reciente renuncia del polémico exdirector de Materiales Educativos. De acuerdo con el análisis de Loret de Mola, la salida de Arriaga representa la pérdida de protección para los "cuadros radicales" del movimiento, señalando que "a Marx le pusieron una patada porque ya no servía" (Latinus, 2026).

Dentro de este espacio, al que irónicamente llamaron "el lugar más seguro del país", los comunicadores destacaron la fragilidad institucional que precedió al operativo militar del pasado domingo. Antes del "Menchazo", la administración se percibía minada por conflictos internos entre figuras como Adán Augusto López, Julio Scherer y Jesús Ramírez Cuevas.

Sin embargo, el operativo contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) funcionó como un "tanque de oxígeno" político, aunque a un costo humano elevado de 70 fallecidos, lo que marca un distanciamiento radical de la retórica pacifista del gobierno anterior.

Foto: Captura de pantalla en YouTube

Lee también: Brozo y Loret trolean a ministros con “viaje” a Davos en camioneta blindada; exhiben la “hipocresía nacional”

La "Guerra de Claudia" y la presión de Washington

El núcleo de la discusión periodística se centró en la metamorfosis de la Presidenta Sheinbaum. A pesar de que en las conferencias de prensa matutinas se mantiene el discurso de continuidad, los hechos en el terreno dictan una realidad distinta. Según una teoría que tiene Loret, el operativo fue el resultado de una presión directa desde Washington tras la reciente visita del Gabinete de Seguridad a Estados Unidos.

La narrativa sugiere que el gobierno mexicano operó bajo la premisa de "lo hacemos nosotros o lo hacen ellos", buscando evitar una intervención unilateral de agencias extranjeras.

Al respecto, Brozo enfatizó la paradoja de una mandataria que "elogia el abrazos no balazos mientras en la práctica solo hay balazos".

Esta contradicción, señalan, ha devaluado la palabra presidencial ante una ciudadanía que, paradójicamente, parece respaldar el uso de la fuerza legítima tras años de extorsiones y violencia desbordada.

También te interesará:

Merlina anuncia elenco para temporada 3; estos serán los nuevos personajes de la serie de Netflix

Adultos mayores con INAPAM; ¿cómo acceder a atención gerontológica gratis con tu credencial?

Eclipse Lunar 2026: esta es la hora exacta para ver la Luna de sangre en México

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov