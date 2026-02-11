Brozo y Loret asisten al “banquete más lujoso de México” en la Suprema Corte; critican falta de austeridad de ministros

Hoy por la mañana, fue publicado, el episodio 116 de la plataforma Latinus, donde presentó una sátira incisiva sobre la realidad política del país. Los periodistas Brozo y Carlos Loret de Mola utilizaron una escenografía inspirada en la monarquía francesa para evidenciar lo que denominan "la nueva Suprema Corte del Pueblo".

De acuerdo con la narrativa del programa, los actuales integrantes del tribunal han abandonado la bandera de la austeridad republicana que los llevó al cargo. El video comienza con una referencia directa al magistrado Hugo Aguilar, quien recientemente fue objeto de críticas en redes sociales tras la difusión de imágenes donde asistentes le limpiaban el calzado en un acto público.

Foto: Captura de pantalla en YouTube

Lee también: Brozo y Loret trolean a ministros con “viaje” a Davos en camioneta blindada; exhiben la “hipocresía nacional”

El fin de la narrativa: Camionetas blindadas y togas de alto costo

La crítica central de los comunicadores se enfoca en la rápida adopción de privilegios por parte de los nuevos ministros. Loret de Mola destaca que, en apenas dos semanas, el presidente de la Suprema Corte (Hugo Aguilar) ha destruido la retórica de independencia y sobriedad.

Según el análisis presentado en el programa, la introducción de camionetas blindadas que llegan directamente al salón de plenos y el uso de togas con un valor estimado de 20 mil pesos contradicen las promesas de campaña de la llamada "Cuarta Transformación". Brozo señala que "las narrativas nada más sirven para llegar", sugiriendo que, una vez en el poder, los privilegios se mantienen bajo la justificación de que ahora pertenecen a "gente buena".

De acuerdo con estudios de la International Foundation for Electoral Systems (IFES) sobre la independencia judicial, la autonomía de estos órganos se ve comprometida cuando sus integrantes actúan bajo la dirección de otros poderes. En el programa se afirma que la presidenta de la República es quien ahora determina los temas a resolver y la orientación de los votos.

Esta situación, según Loret de Mola, convierte al Poder Judicial en una extensión del Ejecutivo, eliminando el contrapeso necesario en una democracia. La ostentación del "banquete" (langostas, champaña y acabados en oro en la mesa del pleno) funciona como una metáfora visual del derroche denunciado.

Foto: Captura de pantalla en YouTube

Lee también: Clausuran salón de belleza en el Senado tras ser reabierto; espacio “no es nada fuera de lo normal”, dice Laura Itzel Castillo

La dualidad política entre la soberanía y la subordinación externa

El debate escaló hacia la relación de México con el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump. Loret de Mola sostiene que existe una desconexión entre el discurso de las conferencias matutinas y las acciones gubernamentales. Según el periodista, mientras en la "mañanera" se apela a la soberanía y al "no injerencismo", en los hechos el gobierno federal ha acatado instrucciones específicas de Washington, tales como el cierre de fronteras, el despliegue de 10 mil soldados y la interrupción del suministro de petróleo a Cuba.

Esta percepción de subordinación se suma a los expedientes de narcopolítica que, según los conductores, permean diversas capas del partido en el poder. Se mencionaron casos específicos como el del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el actual secretario de Educación, Mario Delgado, vinculándolos con investigaciones o declaraciones de exfuncionarios como Julio Scherer.

Al respecto, el Council on Foreign Relations (CFR) destaca en sus informes de seguridad transnacional que la penetración del crimen organizado en estructuras municipales y estatales sigue siendo el mayor desafío para la gobernanza en la región. El episodio concluye advirtiendo que, detrás de la fachada de "lujo monárquico" en la Corte, subyace una crisis de legitimidad y una lucha interna de poder que afecta directamente al ciudadano común.

