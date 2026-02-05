"¿Será que no se alcanzan los pies?"; Salinas Pliego lanza dardo a Hugo Aguilar luego de que colaboradores limpiaran sus zapatos

La conmemoración del 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 en el Teatro de la República, Querétaro, se ve opacada por una controversia de carácter ético y mediático.

Cámaras de vigilancia y medios de comunicación captan el momento exacto en que Hugo Aguilar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), permite que dos colaboradores se agachen para limpiar su calzado con un paño blanco.

Momento en que dos personas le limpian los zapatos a Hugo Aguilar Ortiz. Foto: captura de pantalla

La crítica de Salinas Pliego: cuestionamientos sobre el poder y la soberbia

El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego utiliza sus plataformas digitales para emitir un juicio severo sobre la escena, calificándola como una falta de austeridad.

Salinas cuestiona de manera directa si el funcionario padece alguna limitación física o si utiliza a sus colaboradores para reafirmar su estatus: “¿Será que no se alcanzan los pies, o que para eso tienen gatos(as) que los hacen sentirse pequeños hombrecitos poderosos?”. El empresario enfatiza que este tipo de conductas reflejan una búsqueda de superioridad artificial.

Para reforzar su postura, Salinas Pliego publica una fotografía propia donde se le observa inclinándose para ajustar su propio calzado. Acompaña la imagen con la frase: “Tan fácil que es hacerlo uno mismo como cualquier persona, pero me queda claro que a los hombres pequeños les gusta sentirse grandes con sus excesos”.

Foto: Captura de pantalla en X

La respuesta de Hugo Aguilar: un incidente con "café y nata"

Ante la escalada de las críticas, el ministro presidente Hugo Aguilar emite un comunicado aclaratorio a través de sus redes sociales para desmentir las acusaciones de soberbia. Según la versión del funcionario, el evento es un "incidente que se ha difundido con mensajes ajenos a la realidad".

Aguilar atribuye el acto a un accidente doméstico ocurrido momentos antes de la ceremonia: “A mi compañera, directora de Comunicación Social, se le cayó café y nata. No nos dimos cuenta de que me había salpicado en el zapato y cuando ella se percata, trató de resolver la situación. Esto me tomó por sorpresa”, expresa el ministro.

El titular de la SCJN asegura que, al percatarse de la acción de su colaboradora, le solicita que no continúe, y aprovecha el mensaje para ofrecer una disculpa pública y reiterar su respeto al personal.

Aguilar culmina su postura de manera tajante: “No ha habido ni habrá actitudes ni sentimientos de superioridad o de soberbia en mi persona”, rechazando que el suceso represente el actuar institucional del Alto Tribunal.

