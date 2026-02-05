En el marco de la conmemoración del 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, fue captado el momento en que acompañantes de Hugo Aguilar se agachan a limpiarle los zapatos con un paño blanco, mientras él solo ve y espera a que terminen.

Previo a su entrada al Teatro de la República en Querétaro, para la conmemoración del aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cámaras de N+ captaron que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encontraba con dos personas a su alrededor, cuando una de ellas se agacha para limpiarle el calzado.

El Ministro Presidente se queda viendo su zapato y espera a que sea limpiado. Luego, la otra persona que se encontraba con él, se agacha y comienza a limpiar el calzado por la parte de atrás.

Lee también Ministro Hugo Aguilar afirma que el nuevo Poder Judicial no representa retrocesos; se consolida mayor legitimidad, afirma

Hugo Aguilar hizo un movimiento para acomodar el zapato y que la persona con el papel para limpiarlo pudiera hacerlo de costado. Luego llega un asistente al evento, lo saluda de mano y el ministro comienza a caminar.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar, fue captado cuando dos personas que lo acompañaban se agachan para limpiarle los zapatos.



Esto ocurrió previo a su ingreso al Teatro de la República en Querétaro para la conmemoración del aniversario de la… pic.twitter.com/BABYkxDMF2 — NMás (@nmas) February 5, 2026

Las controversias de la Corte

A cuatro meses y medio de funciones, comenzó una controversia en torno a los nueve ministros de la nueva SCJN por el dispendio de más de 23.1 millones de pesos en la compra de camionetas blindadas, togas fifís y la ceremonia indígena con la que tomaron protesta.

Mientras el pleno de la Corte se dividió en criterios por la discusión de un proyecto sobre si debían abordar de nuevo sentencias dictadas por las extintas Primera Sala y Segunda Sala, a través de recursos de revisión, los escándalos de compras han escalado.

Hace unas semanas se dio a conocer que los ministros del Máximo Tribunal del país recibieron nueve camionetas blindadas que tuvieron un costo, cada una, de 2.4 millones de pesos; sumadas dan un total de 21.6 millones de pesos.

Lee también Posesión de más 5 gramos de marihuana no implica delito de narcomenudeo, determina Corte; debate sobre consumo fragmenta sesión

Tras las críticas, el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, dijo que los ministros no van a usar las nueve camionetas Grand Cherokee blindadas que se adquirieron y aseguró que la seguridad no implica lujo.

La ceremonia de “purificación” y entrega de bastón de mando, realizada en el Zócalo de la Ciudad de México el 1 de septiembre de 2025, costó un millón 254 mil pesos, de acuerdo con información obtenida vía transparencia por El Gran Diario de México.

El pasado 26 de enero, también se difundieron las compras de 12 togas para los seis nuevos ministros de la Corte, una adjudicación directa hecha en julio, antes de que tomaran protesta en septiembre, con un costo de 300 mil pesos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr