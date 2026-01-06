Integrantes del gabinete y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, acudieron a la inauguración de los trabajos de la 37 edición de la Reunión de Titulares de Embajadas y Consulados (REC) 2026, en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Ante el canciller Juan Ramón de la Fuente y más de 130 embajadores y cónsules, Aguilar Ortiz se comprometió a no permitir que la Suprema Corte sea vulnerada en su autonomía y en su independencia.

“La autonomía y la independencia son una base fundamental para lograr la verdad, la objetividad, la justicia y la paz”.

Dijo que el Poder Judicial está evolucionando para ser más cercano al pueblo, lo cual se debe gracias a la elección popular que permitió una integración entre ciudadanía y Corte.

En redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, agradeció la invitación de la Cancillería para compartir la Estrategia Nacional de Seguridad instruida por la presidenta Sheinbaum Pardo.

“Agradezco al canciller Juan Ramón de la Fuente (…) así como a las embajadoras y los embajadores de México por su servicio a México desde el exterior”, resaltó el funcionario federal.

En tanto, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, afirmó que el gobierno atiende los retos y desafíos a la seguridad nacional con todos los medios del Estado disponibles, incluyendo al Servicio Exterior Mexicano, el cual es la primera línea de defensa.

Abundó en que la institución trabaja de forma interna y externa, fortaleciendo la identidad nacional, participando en mecanismos de coordinación y cooperación con 28 países.

En la sesión Resguardo de Nuestras Fronteras Marítimas, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, detalló la importancia de la custodia de las fronteras marítimas y los recursos naturales.

Enfatizó que la dependencia se involucra en operaciones internacionales, como la campaña naval contra el narcotráfico Orión, en la que participaron 62 países, 127 instituciones y 10 organismos multinacionales. Subrayó que este tipo de cooperación fortalece la colaboración y la visión de México.

En la inauguración participaron Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación; Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura.