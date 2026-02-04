En sesión privada, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) designó a Xóchitl Almendra Hernández Torres, como nueva integrante del Órgano de Administración Judicial (OAJ), en sustitución de Lorena Josefina Pérez Romo.

Cabe recordar que la magistrada Pérez Romo, cercana al ministro en retiro Arturo Zaldívar, renunció enero al pleno del Órgano de Administración Judicial, debido a diferencias con el presidente del OAJ, Néstor Vargas Solano.

A través de un comunicado, la Corte informó que el pleno tomó protesta a la magistrada Xóchitl Almendra Hernández Torres, quien, aseguró, cuenta con 21 años de experiencia en el servicio público y aportará especialización técnica y conocimiento en gestión judicial y materia administrativa.

¿Quién es Xóchitl Hernández como nueva integrante del Órgano de Administración Judicial?

La Corte indicó que Hernández Torres es abogada con 21 años de experiencia en el Poder Judicial de la Federación (PJF) y en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, trayectoria que, señaló, le ha permitido conocer de primera mano los retos estructurales asociados a la impartición de justicia.

"Su carrera en el servicio público se distingue por una sólida especialización técnica, continuidad institucional y amplio conocimiento en materia administrativa y de gestión judicial", señaló.

Agregó que la reforma en materia del Poder Judicial establece que el Órgano de Administración Judicial estará integrado por cinco personas, cuya designación corresponde de manera equilibrada a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

En el caso de la renuncia de la magistrada Josefina Pérez Romo, le correspondió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) nombrar a su sustituta.

