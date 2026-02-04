Más Información
El secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños, participa esta mañana en la reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República.
El coordinador de la bancada, Ignacio Mier Velazco, informó que el objetivo de la presencia del funcionario es que explique a detalle la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, a fin de disminuir de 48 a 40 horas la jornada laboral semanal.
El secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños, participa esta mañana en la reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena. Foto: Especial
Se tiene previsto que al final de la reunión, que se desarrolla a puerta cerrada, el titular de la STPS ofrezca una conferencia de prensa.
