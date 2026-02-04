Más Información

EU anuncia Plan de Acción con México sobre minerales críticos; desarrollarán políticas y mecanismos comerciales coordinados

EU anuncia Plan de Acción con México sobre minerales críticos; desarrollarán políticas y mecanismos comerciales coordinados

Estados Unidos ataca objetivos del Estado Islámico en Siria; destruye centro de comunicaciones y depósitos de armas

Estados Unidos ataca objetivos del Estado Islámico en Siria; destruye centro de comunicaciones y depósitos de armas

México tiene un contrato abierto para el envío de crudo a Cuba: Pemex; ventas ascienden a 496 mdd en 2025

México tiene un contrato abierto para el envío de crudo a Cuba: Pemex; ventas ascienden a 496 mdd en 2025

AMLO llevó a México a retroceso democrático: Human Rights Watch; acusa que CNDH no realizó escrutinio sólido sobre su gobierno

AMLO llevó a México a retroceso democrático: Human Rights Watch; acusa que CNDH no realizó escrutinio sólido sobre su gobierno

Sugiere Brugada un acuerdo con los medios de comunicación; pide "bajarle a la nota roja" porque elevan la percepción de inseguridad

Sugiere Brugada un acuerdo con los medios de comunicación; pide "bajarle a la nota roja" porque elevan la percepción de inseguridad

Secretaría del Trabajo detalla iniciativa para disminuir jornada laboral a 40 horas; participa en reunión plenaria de Morena

Secretaría del Trabajo detalla iniciativa para disminuir jornada laboral a 40 horas; participa en reunión plenaria de Morena

El secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), , participa esta mañana en la reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena en el .

El coordinador de la bancada, , informó que el objetivo de la presencia del funcionario es que explique a detalle la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, a fin de disminuir de 48 a 40 horas la .

El secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños, participa esta mañana en la reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena. Foto: Especial
El secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños, participa esta mañana en la reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena. Foto: Especial

Se tiene previsto que al final de la reunión, que se desarrolla a puerta cerrada, el titular de la STPS ofrezca una conferencia de prensa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]