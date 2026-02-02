Contingentes a favor de la jornada laboral de 40 horas realizaron un mitin a las afueras del Senado de la República, donde calificaron como una “simulación” el dictamen de la iniciativa presidencial recientemente presentado en la Cámara Alta y exigieron el retiro de éste debido a que no garantiza a los trabajadores dos días de descanso.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Eduardo Alanís, vocero del Frente Nacional Por las 40 Horas, sostuvo que aunque el proyecto viene con el respaldo del Estado, “nosotros leímos la iniciativa y el dictamen es una simulación, porque no trae el núcleo que es por lo que históricamente se ha peleado y es que se reduzca la jornada con más descanso para el trabajador”.

“La iniciativa solamente trae lo mismo que hace más de 100 años que se estableció en 1917, es decir, que por cada 6 días de trabajo se tiene uno de descanso. A partir de ese sólo motivo no hay novedad y la iniciativa es inservible”, dijo.

En ese sentido, Alanís afirmó que “si bien nunca antes una iniciativa para reducir la jornada laboral había llegado tan lejos, Morena está haciendo la increíble historia de decir que reduce a 40 horas cuando no está reduciendo absolutamente nada, es un gatopardismo de cambiar una ley para que todo quede absolutamente igual”.

Además, consideró que si la reducción de la jornada laboral a 40 horas será gradual hasta 2030, entonces se debe reducir hasta 35 horas para que sea innovador, “porque los cuidados no son graduales, la vida no es gradual, la salud no es gradual y debe ser inmediato”.

“Necesitamos ver más a nuestras familias que a nuestro jefe. El tiempo y esta reforma es vital y la que nosotros estamos proponiendo sí toma en cuenta los cuidados, la alimentación, el descanso (...) No estamos hablando en términos de patrones, sino en términos humanos, porque no somos empresas, somos personas y necesitamos descansar“, expresó.

Colectivos acusan que dictamen de jornada laboral de 40 horas es una “simulación”. Foto: Ulises Uribe / EL UNIVERSAL

Por ello, recordó que el Frente Nacional Por las 40 Horas ha presentado cuatro iniciativas de reforma ante el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) que demandan la implementación de 35 horas laborales de manera inmediata.

Sin embargo, reprochó que los legisladores no tienen voluntad política para discutir ni aprobar la iniciativa, “pues están todos al unísono con la voluntad de los empresarios, porque esta iniciativa parece escrita por una cámara empresarial y no escucharon a la clase trabajadora”.

Al respecto, Rodrigo Ángeles, integrante del Frente Nacional Por las 40 Horas, explicó que la propuesta legislativa de 35 horas laborales que plantearon contempla el tiempo de comida asignado a los trabajadores y de desplazamiento hacia los centros de trabajo como parte de la jornada laboral.

“En México la hora de comida todavía es considerada no pagada y no es parte de la jornada laboral (...) Si no nos quieren dar el derecho a que nos alimentemos, nos mantengamos sanos y con energía suficiente para poder realizar nuestras actividades laborales como se debe y bajo contrato, entonces que no nos exijan que aguantemos a tener una jornada laboral de 40 horas hasta 2030”, externó.

Adicionalmente, indicó que “la idea de que el tiempo que pasamos en el transporte público sea considerado parte de nuestra jornada laboral es un derecho que, por ejemplo, en el norte del país ya han ganado. Así que no estamos hablando de imposibles, lo que estamos haciendo es exigir condiciones laborales más dignas para todos”.

