El aroma a tamal y atole inundó por unos momentos la Cineteca Nacional del Bosques de Chapultepec, tras la conferencia matutina que se celebró este lunes en este recinto cultural.

En el marco del Día de la Candelaria, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo prolongó la jornada informativa de este lunes con una convivencia que se extendió por cerca de 20 minutos para degustar tamales de salsa verde con pollo o de mole con pollo, y un atole de dulce de leche.

Tras concluir la mañanera que se celebró en la Cineteca para inaugurar el Tren Interurbano en su último tramo, el espacio se transformó en un punto de encuentro más relajado.

La Mandataria federal compartió alimentos tradicionales con integrantes de su gabinete, reporteros y fotógrafos, en una escena poco común para el cierre de la conferencia presidencial.

Acompañada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, Sheinbaum destacó la vigencia de las tradiciones mexicanas y la importancia de celebrar fechas como la Candelaria.

"Coman tamales, a ver de qué nos trajeron", dijo la Mandataria.

En el intercambio informal, y a pregunta expresa de periodistas, la Presidenta reveló un dato personal que provocó carcajadas entre los presentes: su tamal favorito es el verde.

El comentario rompió el protocolo y reforzó el ambiente distendido que marcó el final de la jornada. Posteriormente, la Presidenta y las dos mandatarias estatales se sentaron juntas a comer un tamal y atole antes de la inauguración de la estación Vasco de Quiroga del Tren Insurgente.

Antes de retirarse, Sheinbaum se tomó fotografías con trabajadores de la Cineteca Nacional, quienes aprovecharon el momento para saludarla y registrar el encuentro.

Así, entre cámaras, charlas breves y sabores tradicionales, la Presidenta cerró una mañanera distinta, marcada más por la convivencia que por el discurso.

