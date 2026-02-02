Comerciantes informales —ellos estiman que son 400 vendedores— que laboran en inmediaciones del Complejo Observatorio, terminal del Tren Interurbano México-Toluca, que abrirá sus puertas hoy, afirman que no tienen certeza sobre cuál será el sitio final donde podrán realizar sus actividades, pues, dicen, no están incluidos en el proyecto de los gobiernos federal y de la Ciudad de México.

Jesús, quien tiene un puesto de comida, señaló que han tenido pláticas con representantes de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública en la capital, donde la propuesta es que serán reubicados en un “mercado”, o “plaza”, que se diseñará a las afueras del Cetram; sin embargo, no tienen certeza de la ubicación final, ni la efectividad que tenga en cuestión de ventas y ganancias.

“Somos desplazados, después de más de 40 años trabajando aquí en la vía pública, en Observatorio, no tenemos certeza de nada. Estamos en espera, porque ellos nos prometen que nos colocarán en un mercado, que realmente no es para este tipo de giros, es para otro tipo de comercio. Estamos a días de que se inaugure y no sabemos qué pasará con nosotros”, apuntó.

Catalina Martínez refirió que instalarlos en un mercado no es la solución.