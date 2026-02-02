La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que con el Tren Interurbano “El Insurgente” se da un paso en el sistema de movilidad integrado metropolitano entre la Ciudad y el Estado de México y se rompe con los muros que siempre han existido entre el oriente y el poniente.

“Hoy logramos uno de los sueños más importantes de la ciudad que es lograr una comunicación, un sistema de movilidad integrado pero además metropolitano, eso es lo que representa el que hoy se inaugure el Tren Interurbano Insurgente”, dijo.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta, Claudia Sheinbaum, la mandataria capitalina aseguró que cada minuto que los usuarios recuperen en sus trayectos, por todos los problemas que implica moverse del Estado a la capital del país, es un minuto que va a su vida, “por eso es tan importante, este proyecto de movilidad que hoy se inaugura, hace justicia territorial y ofrece a la población una movilidad digna”.

“Esta obra rompe con esos muros que siempre han estado entre el poniente y el oriente, muros que ha costado mucho trabajo igualarnos a través de la movilidad; las personas que hoy tardan mucho tiempo, con viajes desgastantes del Estado de México a la Ciudad de México y viceversa, hoy tienen la posibilidad de disminuir tiempo”, señaló.

En la Cineteca Nacional de Chapultepec, la mandataria capitalina afirmó que esta obra permitirá transportar a la ciudadanía, por ejemplo, “desde Toluca hasta Chalco”, pues resaltó que el tren Interurbano permitirá a los usuarios llegar a Observatorio, desde donde se podrá hacer uso de la línea 1 del Metro, seguida de la línea A que llega hasta Santa Marta; en ese punto, se podrá subir al Trolebús elevado y llegar hasta Chalco.

Advirtió que los problemas Metropolitanos “no se detienen con las fronteras administrativas”, por lo que las soluciones que se le dan a lo metropolitano deben hacer a un lado estas fronteras.

Aseveró que “hoy los rieles de la transformación” están entre los trenes suburbanos que llegan a la ciudad y el sistema de movilidad con el que se cuenta en la Ciudad de México.

“Esa interconexión entre lo metropolitano y la Ciudad de México, hace el éxito de esta gran obra, así que yo creo que la población va a estar muy contenta, va a lograr comunicar, lo que antes era un sueño, hoy es una realidad”, indicó.

Brugada Molina agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum por la conclusión de esta obra, que retomó la administración pasada de Andres Manuel López Obrador, y que tras 11 años de obras, hoy será inaugurada su última etapa de Santa Fe a Observatorio.

