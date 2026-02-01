Toluca, Estado de México.- Por única ocasión, este lunes se modificarán los horarios de servicio del Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente”.

A través de un aviso se anunció que debido al acto inaugural el horario regular del tramo Zinacantepec-Santa Fe será de 7:00 a las 00:00 horas.

Mientras que el servicio al público del tramo Santa Fe-Observatorio -el que recién se inaugurará- será a partir de las 16:00 horas.

Pero a partir del 3 de febrero los horarios serán los siguientes: Lunes a viernes de 5:00 a 00:00 horas (saliendo el último tren a las 00:00 horas de Observatorio y de 23:00 horas de Zinacantepec); los sábados de 6:00 a 00:00 horas, mientras que los domingos y días festivos de 7:00 a 00:00 horas.

