Más Información
Cuba manda mensaje de Trump; se dice dispuesta a reactivar colaboración bilateral, "sin renunciar a la soberanía"
PAN acusa a Morena de encubrir responsables del Tren Interoceánico; advierte “problema de credibilidad” en avances de la FGR
Sheinbaum responde a Trump sobre petróleo a Cuba; afirma que "no se habló del tema" y alista ayuda humanitaria
Toluca, Estado de México.- Por única ocasión, este lunes se modificarán los horarios de servicio del Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente”.
A través de un aviso se anunció que debido al acto inaugural el horario regular del tramo Zinacantepec-Santa Fe será de 7:00 a las 00:00 horas.
Lee también Sheinbaum anuncia cambios en su mañanera de mañana lunes 2 de febrero; será a las 8:00 en la Cineteca de Chapultepec
Mientras que el servicio al público del tramo Santa Fe-Observatorio -el que recién se inaugurará- será a partir de las 16:00 horas.
Pero a partir del 3 de febrero los horarios serán los siguientes: Lunes a viernes de 5:00 a 00:00 horas (saliendo el último tren a las 00:00 horas de Observatorio y de 23:00 horas de Zinacantepec); los sábados de 6:00 a 00:00 horas, mientras que los domingos y días festivos de 7:00 a 00:00 horas.
dft
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]