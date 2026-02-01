Más Información
Sheinbaum anuncia cambios en su mañanera de mañana lunes 2 de febrero; será a las 8:00 en la Cineteca de Chapultepec
PAN acusa a Morena de encubrir responsables del Tren Interoceánico; advierte “problema de credibilidad” en avances de la FGR
Sheinbaum responde a Trump sobre petróleo a Cuba; afirma que "no se habló del tema" y alista ayuda humanitaria
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su conferencia matutina de mañana lunes 2 de febrero de 2026 se realizará a las 8:00 am, desde la Cineteca Nacional de Chapultepec.
En redes sociales, la mandataria federal anunció estos cambios en "La Mañanera del Pueblo"; normalmente, la conferencia se realiza en Palacio Nacional, a las 7:30 horas como horario habitual.
Al término de la mañanera, Sheinbaum Pardo tiene programado presidir el corte de listón de la Inauguración del Tramo Santa Fe-Observatorio del Tren “El Insurgente”, en la estación Vasco de Quiroga.
Posteriormente, se prevé que se realice el traslado en tren hacia la estación Santa Fe.
“Se inaugura el Tren que va de Santa Fe a Observatorio, ya para que la gente pueda utilizarlo”, dijo la mandataria federal en días anteriores.
“A ver si nos acompañan a subir al Tren de Santa Fe a Observatorio, podemos ir en el frío de la mañanera o más tarde”, agregó.
Con esta inauguración se abre en su totalidad “El Insurgente”, que inició su construcción en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
