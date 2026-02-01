Sheinbaum anuncia cambios en su mañanera de mañana lunes 2 de febrero; será a las 8:00 en la Cineteca de Chapultepec

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su conferencia matutina de mañana lunes 2 de febrero de 2026 se realizará a las 8:00 am, desde la Cineteca Nacional de Chapultepec.

En redes sociales, la mandataria federal anunció estos cambios en "La Mañanera del Pueblo"; normalmente, la conferencia se realiza en Palacio Nacional, a las 7:30 horas como horario habitual.

Mañana 2 de febrero, la conferencia matutina será a las 8:00 am desde la Cineteca Nacional Chapultepec. pic.twitter.com/4imFAn3M7M — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 2, 2026

Al término de la mañanera, Sheinbaum Pardo tiene programado presidir el corte de listón de la Inauguración del Tramo Santa Fe-Observatorio del Tren “El Insurgente”, en la estación Vasco de Quiroga.

Posteriormente, se prevé que se realice el traslado en tren hacia la estación Santa Fe.

Lee también Sheinbaum responde a Trump sobre petróleo a Cuba; afirma que "no se habló del tema" y alista ayuda humanitaria

“Se inaugura el Tren que va de Santa Fe a Observatorio, ya para que la gente pueda utilizarlo”, dijo la mandataria federal en días anteriores.

“A ver si nos acompañan a subir al Tren de Santa Fe a Observatorio, podemos ir en el frío de la mañanera o más tarde”, agregó.

Con esta inauguración se abre en su totalidad “El Insurgente”, que inició su construcción en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em