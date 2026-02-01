Sheinbaum responde a Trump sobre petróleo a Cuba; afirma que "no se habló del tema" y alista ayuda humanitaria

Más Información

Guaymas, Son.- La presidenta respondió que en la reciente llamada con el mandatario estadounidense no habló del tema del envío de petróleo a Cuba.

Esto, luego de que Trump declaró que Claudia Sheinbaum fue "muy buena" porque, según dijo, le pidió que México también dejara de enviar crudo a la isla y ella accedió.

"Como lo dije en la conferencia de prensa: no hablamos nunca con el presidente Trump del tema del petróleo con Cuba y en la tarde, pues se pusieron los a cualquier país que envíe petróleo a la Isla", declaró.

Durante la Presentación del Proyecto de Expansión del Puerto de Guaymas, Sheinbaum Pardo anunció que esta semana México enviará ayuda humanitaria a la isla.

“En una semana estamos planeando una ayuda humanitaria a Cuba, es una ayuda humanitaria que va a hacer la Marina; de alimentación y otros productos, en lo que resolvemos de manera diplomática todo lo que tenga que ver el envío de petróleo por razones humanitarias.

"Pero estamos haciendo ya, todos los trabajos para poder enviar, mientras tanto, ayuda humanitaria que requiere el pueblo cubano de otros enseres y otros insumos fundamentales", comentó.

Informó que el tema del envío de petróleo a Cuba sí lo tocó el canciller con el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, en una llamada el viernes.

Insistió en que se buscará "por todas las vías diplomáticas" el envío de ayuda humanitaria a Cuba porque es fundamental para la Isla: "Pero mientras tanto, pues, vamos a enviar otros productos que son indispensables para el pueblo cubano".

