La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que su gobierno sigue luchando por la soberanía, justicia social e independencia, en el marco de los amagos del mandatario estadounidense Donald Trump.

"Seguimos luchado por justicia social, por soberanía e independencia, por democracia y por libertades, esa es la cuarta transformación de la vida pública de México", declaró durante la inauguración de la Carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes.

"Hoy venimos a decir: cumplimos con ustedes, es una realidad esta carretera", comentó al afirmar que México está viviendo un momento muy especial por la autollamada cuarta transformación.

"Fueron demasiados años del periodo neoliberal", dijo al mencionar a los expresidentes de México, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, quienes recibieron abucheos de las personas asistentes.

"Hasta Palenque", la Mandataria federal organizó un aplauso para el exmandatario Andrés Manuel López Obrador.

En su discurso, la titular del Ejecutivo federal recordó que "es tiempo de mujeres", además que 13.5 millones de mexicanos y mexicanas salieron de la pobreza, aumentó el salario mínimo, "el peso está más fuerte que nunca " y récord en inversión extranjera directa.

Destacó también un billón de pesos para 2026 para los programas de Bienestar: "dinero que antes se robaban y hoy se va directo al pueblo de México".

"Cuando hay honestidad y amor al pueblo, siempre hay resultados", expresó al terminar su discurso.

El gobernador Alfonso Durazo agradeció a la Presidenta por el apoyo al estado y su compromiso para la construcción de la carretera: "Ya no vamos a tener que andar batallando para cruzar la sierra (...). No había futuro para la gente de esta región, hoy la historia cambia gracias a dos grandes presidentes de la República: nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y nuestro presidente López Obrador".

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la inauguración de la Carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes este sábado 31 de enero de 2026. Foto: Especial

Durazo reconoció la continuidad a "los compromisos de la cuarta transformación" y refrendó que la presidenta Claudia Sheinbaum "no está sola" ante "complejas circunstancias mundiales".

Antonio Esteva, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expuso que la obra tiene 134 kilómetros en total, con una inversión de mil 822 millones de pesos.

Esta obra, para conectar Sonora con Chihuahua, beneficiará a más de 115 mil habitantes en la región, con una reducción de hasta 95 minutos de traslado.

Sheinbaum está a la altura de las "complejas circunstancias mundiales": Durazo

Ante un "momento de incertidumbre y reacomodos históricos a nivel mundial", el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, externó su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y aseguró que está a la altura de las "complejas circunstancias mundiales".

El gobernador organizó entre los asistentes el llamado de "¡No está sola, no está sola!".

"En este momento decisivo, México avanza con rumbo claro. ¿Saben por qué? Porque la patria cuenta con una lidereza, con una presidenta que está a la altura de estas complejas circunstancias mundiales.

"En este momento político geomundial, altamente complejo, le decimos una vez más: ¡Presidenta, no está sola!", expresó.

El gobernador Alfonso Durazo durante la inauguración de la Carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes este sábado 31 de enero de 2026. Foto: Especial

Desde Bavispe, Durazo mandó un mensaje nacional de unidad y respaldo a la investidura presidencial: "La unidad nacional no es solo una consigna, es una responsabilidad de los difíciles tiempos que nos ha tocado vivir".

"Y está responsabilidad alcanza, incluso a quienes desde la mezquindad o la desinformación se niegan a comprender la dimensión de la coyuntura, confunden la crítica con el intento de desgastar al gobierno de México frente a presiones externas (....)", añadió.

