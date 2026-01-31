Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, se pronunció a favor de establecer un nuevo método de elección de los legisladores plurinominales, en la reforma electoral.

Durante su participación en la reunión plenaria de los diputados de su partido, dijo que no está de acuerdo con que los dirigentes de los partidos políticos decidan quienes estarán en las listas de plurinominales, es decir, aquellos diputados y senadores que ocupan un curul sin haber realizado campaña.

“Yo creo que aquí nadie estará en desacuerdo de que los plurinominales sean electos, elegidos, exclusivamente por las cúpulas de los partidos a contentillo, pues no es algo que fortalezca a la democracia y que podemos realmente pensar en otros, no sé cuáles, pero hay varios ejemplos de diferentes esquemas para poder tener una representación proporcional… Y miren que se los digo como presidenta de Morena, ¿ah? Si fuera por mí, pues mira, yo pongo a todos, pero no es el caso”, subrayó.

Lee también Rosa Icela Rodríguez asiste a reunión plenaria de Morena en San Lázaro; destaca audiencias públicas para la reforma electoral

Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena durante reunión plenaria de Morena (31/01/2026). Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro.com

También se manifestó en contra de que los legisladores de la oposición denominen como “Ley Maduro” al proyecto de reforma electoral del Ejecutivo.

“La reforma electoral que ustedes aquí habrán de discutir, habrán de analizar, todavía no hay una propuesta de la presidenta y estos mentirosos ya hasta le pusieron Ley Maduro. Son tan grotescos que no tienen proyecto, no plantean nada”, dijo.

Finalmente, llamó a los diputados a no pelearse por candidaturas para la elección de 2027, para que no haya divisiones dentro de su partido. Y les recordó que estarán en juego 3 mil 207 cargos: 17 gubernaturas, 300 diputaciones federales, 663 diputaciones locales y 2 mil 227 ayuntamientos.

Lee también PAN abierto a discutir la reforma electoral; descarta avalar debilitamiento del INE y desaparición de pluris: Jorge Romero

“A todos nos tiene que quedar claro, que por encima de nuestro deseo legítimo, nuestra aspiración legítima de participar, pues por encima de eso está el proyecto de país. Si nosotros no cuidamos a Morena, si nosotros nos peleamos, nos dividimos, nos estamos viendo el ombligo. ¿En manos de quién le dejamos este país? Si nos descuidamos, del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano”, subrayó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro