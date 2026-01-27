La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, aseguró que la figura de revocación de mandato, impulsada por la llamada Cuarta Transformación, habría sido sumamente benéfica para México si se hubiera aplicado desde el sexenio priista de Carlos Salinas de Gortari.

En un video publicado en sus redes sociales, la dirigente morenista mencionó que si esta herramienta de participación ciudadana hubiese existido antes “cuántas privatizaciones y corrupción nos hubiésemos ahorrado” con Salinas de Gortari.

Sobre Ernesto Zedillo Ponce de León dijo que la revocación de mandato quizá hubiera impedido el Fobaproa, “una deuda de unos cuantos banqueros que convirtió en deuda pública y que hoy seguimos pagando todas y todos los mexicanos”.

Sin embargo, Alcalde Luján no criticó exclusivamente las administraciones priistas. En su video, también arremetió contra los dos gobiernos de Acción Nacional que tuvo el país, encabezados por Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa entre 2000 y 2012.

En alusión a Fox, dijo que le bastaron unos años para “exhibirse de cuerpo entero y traicionar la democracia”, al haber sido el representante de la alternancia política en el país tras siete décadas de gobernanza priista ininterrumpida.

“O con Felipe Calderón cuántas vidas se hubieran podido salvar si hubiéramos podido revocarle el mandato y acabar con su absurda guerra”, expresó Luisa María Alcalde.

Finalmente, dijo que la figura habría sido útil con Enrique Peña Nieto, el último presidente del PRI, quien “terminó su mandato con 18% de aprobación ciudadana”.

“Si la revocación de mandato hubiese existido antes, no hubiéramos tenido una clase política tan corrupta, tan cínica y tan voraz. La buena noticia es que hoy es un derecho del pueblo, reconocido en la Constitución desde 2018”, sostuvo.

De acuerdo con la presidenta de Morena, Andrés Manuel López Obrador demostró que el pueblo es el que manda y que en un par de años esto “se volverá a demostrar” bajo la titularidad de Claudia Sheinbaum Pardo.

