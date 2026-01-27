“El desabasto criminal de medicamentos provocado por la incompetencia de Morena en más de siete años ha costado la vida a millones de mexicanos”, afirmó la dirigencia nacional del PRI, al advertir que el pueblo de México exige soluciones reales a ese problema.

El dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que en los hospitales faltan medicinas y en las casas sobra la angustia. “Pacientes esperando tratamientos, familias buscando lo que debería estar garantizado. El desabasto criminal es una pesadilla que golpea a millones por las malas decisiones de los gobiernos de Morena”, apuntó en redes sociales.

Recordó que se advirtió, se señaló y aun así no corrigieron, porque “la incompetencia se volvió costumbre y la salud quedó en el olvido”.

Por ello, indicó que cuando faltan medicamentos, falla el Estado y las consecuencias siempre las paga la gente. Destacó que, desde el PRI, “exigimos que se ponga fin a esta política pública de sufrimiento y abandono”.

En un video publicado en sus redes sociales, con la etiqueta #DesabastoCriminal, el Comité Ejecutivo Nacional priista informó que de 2018 a 2025 se dejaron de surtir más de 80 millones de recetas, según datos del Colectivo Cero Desabasto, Radiografía del Desabasto de Medicamentos en México.

Asimismo, sostuvo que más de 800 mil muertes por diabetes y más de 630 mil por cáncer están asociadas a la falta de medicamentos.

“En Morena son brutos e ineptos para todo”, puntualizó el CEN del partido tricolor.

En el video se hace alusión a la inauguración de la costosa “Megafarmacia” con la que, según el gobierno de Morena, se daría solución al desabasto de medicinas y que, ante su fracaso, fue desaparecida.

La dirigencia nacional del PRI expresó que “ya basta de payasadas”, pues el pueblo exige soluciones reales al problema del desabasto.

