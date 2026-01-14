José Ramón López Beltrán, hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el que México sea uno de los 10 países más felices del mundo es por la Cuarta Transformación.

Al compartir el top 10 de los países más felices del mundo de Infodex, López Beltrán celebró a México en los primeros lugares.

"Hay razones claras: menos pobreza y desigualdad, más empleo, mejores salarios y una mejora palpable en la vida diaria de millones de personas", dijo.

"Si este rumbo se mantiene, más temprano que tarde, podamos estar entre los cinco o incluso entre los tres países más felices de todo el planeta", añadió el primogénito de López Obrador.

México ya está entre los 10 países más felices del mundo.



No es casualidad ni discurso: es la cuarta transformación de la vida pública de México.



"Falso, que México sea de los países más felices del mundo": "Alito" Moreno

El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, cuestionó a José Ramón López Beltrán, hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por afirmar que México está entre los diez países más felices del mundo y próximamente podría ubicarse en los tres primeros lugares del planeta.

En respuesta a una publicación del primogénito del exmandatario en redes sociales, el dirigente priista le pidió no ser estúpido ni cínico.

“¿De verdad tienes el descaro de decir que México está entre los países más felices del mundo? Sal a la calle, escucha a la gente y deja de vivir en una burbuja de mentiras”.

Alejandro Moreno llamó “narcopresidente” a López Obrador, a quien calificó como “lo peor que le ha pasado a este país” porque “destruyó las instituciones, se alió con el crimen organizado para llegar al poder y sumió al pueblo en el abandono”.

Afirmó que casi la mitad de los adultos en México vive con depresión porque no hay trabajo, no hay seguridad, no hay medicinas y no hay futuro.

“¡Están matando a las familias mexicanas! Eso es lo que su ‘Cuarta Transformación’ le ha dado a este país.

“Morena gobierna a base de mentiras y propaganda barata. No les importa el sufrimiento de la gente, solo cuidar sus privilegios y mantener su farsa.

“¡Pero se les va a acabar, bola de narcopolíticos! El PRI está listo para devolverle a México la paz, la estabilidad y el rumbo”, concluyó.

A ver, @_JRLB_, no seas estúpido y cínico. ¿De verdad tienes el descaro de decir que México está entre los países más felices del mundo? Sal a la calle, escucha a la gente y deja de vivir en una burbuja de mentiras.



Tu padre, el narcopresidente @lopezobrador_, ha sido lo peor… https://t.co/VOtLKP1Smk pic.twitter.com/ahKhb6w5R2 — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) January 14, 2026

