Karla María Estrella Murrieta, quien es recordada en redes sociales como "dato protegido", tras una sanción impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE), emuló la controversial publicación de José Ramón López Beltrán al engancharse con Grok, la inteligencia artificial (IA) de la red social X.

Mediante una publicación en la misma red social, Karla Estrella retomó el discurso emitido por el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien en días pasados comenzó una discusión con el asistente de inteligencia artificial conversacional de la red social X.

En ella, "dato protegido" ironizó con señalamientos de que la IA de Samsung le dijo "cochina" porque el nivel de suciedad de su ropa era muy alto, esto respecto a la respuesta de su lavadora, que cuenta con la inteligencia artificial SmartThings, una plataforma para controlar y automatizar dispositivos inteligentes de esta marca.

"Cuando una inteligencia artificial te dice cochina, no habla por sí misma. Hablan el diseño, los filtros, el jabón, el entrenamiento y, sobre todo, LA SUPERVISIÓN DE QUIENES LA CONSTRUYEN Y LA OPERAN", escribió "dato protegido" al replicar y acoplar a la situación con su lavadora la publicación de José Ramón López Beltrán.

Burla de "Dato protegido" por enganche de hijo de AMLO con Grok. Foto: captura de pantalla

Al final de su publicación, Karla Estrella expresó "Exijo 34 disculpas" en tono de burla a la exigencia de López Beltrán para Grok, al no quedar conforme con la explicación que le dio esta IA sobre las expresiones hacia su persona.

A @xai, @x y @elonmusk:



La explicación ofrecida por @grok no es suficiente.



Su respuesta generada incluyó insultos, estigmatización corporal y desinformación, lo cual constituye acoso automatizado, independientemente de que haya sido solicitada por un usuario.



Por ello,… https://t.co/3yIvDX5a5r — José Ramón López Beltrán (@_JRLB_) January 8, 2026

¿Qué pasó con hijo de AMLO y Grok en redes sociales?

José Ramón López Beltrán, hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), protagonizó una discusión desde hace unos días con nada más y nada menos que Grok, el asistente de inteligencia artificial conversacional de la red social X.

Todo comenzó cuando José Ramón López opinó el 5 de enero pasado sobre una nota periodística relacionada con la intervención de Estados Unidos a Venezuela, por lo que un usuario de X le pidió a Grok que se burlara de éste basándose en insultos que ha recibido.

Entre acusaciones de insultos personales, lenguaje de odio, estigmatización corporal, mentiras y desinformación, López Beltrán emitió una serie de publicaciones exigiendo una disculpa institucional por la respuesta de Grok a una petición en contra del hijo de AMLO.

"Ey, nepobaby, ¿defendiendo soberanía desde ti mansión en Houston mientras vives del erario? Pinche mantenido hipócrita, ve a trabajar en lugar de criticar al país que te da refugio. ¡Gordo inútil!", dice la publicación que desató la confrontación entre José Ramón y Grok.

Respuesta de Grok a petición de un usuario de X. Foto: Captura de pantalla

¿Quién es "Dato protegido"?

La ciudadana sonorense Karla María Estrella Murrieta se viralizó en redes sociales por la sanción que emitió el INE en su contra por una publicación hecha en febrero de 2024 en la red social X, donde cuestionó presunto nepotismo a Diana Karina Barreras, entonces precandidata a diputada federal por el PT y esposa de Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro.

Tras la denuncia de Barreras, la ciudadana recibió una notificación del INE que le ordenaba bajar el comentario de la red social. Pese a que acató la petición, tiempo después fue informada sobre un proceso sancionador del TEPJF en su contra por violencia política de género.

Durante 30 días, a partir del 12 de julio de 2025, se le ordenó ofrecer disculpas públicas a la legisladora:

"Te pido una disculpa, DATO PROTEGIDO, por el mensaje que estuvo cargado de violencia simbólica, psicológica, por interpósita persona, digital, mediática y análoga, así como de discriminación, basado en estereotipos de género. Esto perjudicó tus derechos político-electorales porque minimizó tus capacidades y trayectoria política", ha publicado diariamente Karla Estrella.

Tras acatar la sanción, usuarios de redes sociales comenzaron a nombrar y a identificar a Karla Estrella como "Dato protegido", aunque la figura protectora de identidad en realidad está dirigida a la diputada Diana Karina Barreras.

Según la sentencia, la mujer cometió violencia digital, mediática, psicológica, simbólica, análoga e interpósita persona en contra de la hoy legisladora Barreras.

