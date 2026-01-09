Más Información

"Dato Protegido" trolea a José Ramón López Beltrán; se burla de discusión de hijo de AMLO con Grok

"Dato Protegido" trolea a José Ramón López Beltrán; se burla de discusión de hijo de AMLO con Grok

Registro obligatorio de celulares 2026: ¿cuándo es la fecha límite para registrar tu número telefónico?

Registro obligatorio de celulares 2026: ¿cuándo es la fecha límite para registrar tu número telefónico?

Registro Obligatorio Celulares 2026: ¿qué es la "prueba de vida" que pide Telcel para que no te quedes sin línea?

Registro Obligatorio Celulares 2026: ¿qué es la "prueba de vida" que pide Telcel para que no te quedes sin línea?

Café Tacvba vs Spotify: experto advierte sobre modelo digital de la plataforma

Café Tacvba vs Spotify: experto advierte sobre modelo digital de la plataforma

Reportera exhibe intento de extorsión de policía de tránsito en Naucalpan; conductor acusa que le pidieron 5 mil 200 pesos

Reportera exhibe intento de extorsión de policía de tránsito en Naucalpan; conductor acusa que le pidieron 5 mil 200 pesos

Karla María Estrella Murrieta, quien es recordada en redes sociales como , tras una sanción impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE), emuló la controversial publicación de al engancharse con Grok, la inteligencia artificial (IA) de la red social X.

Mediante una publicación en la misma red social, Karla Estrella retomó el discurso emitido por el hijo del expresidente , quien en días pasados comenzó una discusión con el asistente de inteligencia artificial conversacional de la red social X.

En ella, "dato protegido" ironizó con señalamientos de que la IA de Samsung le dijo "cochina" porque el nivel de suciedad de su ropa era muy alto, esto respecto a la respuesta de su lavadora, que cuenta con la inteligencia artificial SmartThings, una plataforma para controlar y automatizar dispositivos inteligentes de esta marca.

"Cuando una inteligencia artificial te dice cochina, no habla por sí misma. Hablan el diseño, los filtros, el jabón, el entrenamiento y, sobre todo, LA SUPERVISIÓN DE QUIENES LA CONSTRUYEN Y LA OPERAN", escribió "dato protegido" al replicar y acoplar a la situación con su lavadora la publicación de José Ramón López Beltrán.

Burla de "Dato protegido" por enganche de hijo de AMLO con Grok. Foto: captura de pantalla
Burla de "Dato protegido" por enganche de hijo de AMLO con Grok. Foto: captura de pantalla

Lee también

Al final de su publicación, Karla Estrella expresó "Exijo 34 disculpas" en tono de burla a la exigencia de López Beltrán para Grok, al no quedar conforme con la explicación que le dio esta IA sobre las expresiones hacia su persona.

¿Qué pasó con hijo de AMLO y Grok en redes sociales?

, hijo mayor del expresidente (AMLO), protagonizó una discusión desde hace unos días con nada más y nada menos que Grok, el asistente de inteligencia artificial conversacional de la red social X.

Todo comenzó cuando José Ramón López opinó el 5 de enero pasado sobre una nota periodística relacionada con la , por lo que un usuario de X le pidió a Grok que se burlara de éste basándose en insultos que ha recibido.

Entre acusaciones de insultos personales, lenguaje de odio, estigmatización corporal, mentiras y desinformación, López Beltrán emitió una serie de publicaciones exigiendo una por la respuesta de Grok a una petición en contra del hijo de AMLO.

Lee también

"Ey, nepobaby, ¿defendiendo soberanía desde ti mansión en Houston mientras vives del erario? Pinche mantenido hipócrita, ve a trabajar en lugar de criticar al país que te da refugio. ¡Gordo inútil!", dice la publicación que desató la confrontación entre y Grok.

Respuesta de Grok a petición de un usuario de X. Foto: Captura de pantalla
Respuesta de Grok a petición de un usuario de X. Foto: Captura de pantalla

¿Quién es "Dato protegido"?

La ciudadana sonorense Karla María Estrella Murrieta se viralizó en redes sociales por la sanción que emitió el INE en su contra por una publicación hecha en febrero de 2024 en la red social X, donde cuestionó presunto nepotismo a , entonces precandidata a diputada federal por el PT y esposa de Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro.

Tras la denuncia de Barreras, la ciudadana recibió una notificación del INE que le ordenaba bajar el comentario de la red social. Pese a que acató la petición, tiempo después fue informada sobre un proceso sancionador del TEPJF en su contra por violencia política de género.

Durante 30 días, a partir del 12 de julio de 2025, se le ordenó ofrecer a la legisladora:

  • "Te pido una disculpa, DATO PROTEGIDO, por el mensaje que estuvo cargado de violencia simbólica, psicológica, por interpósita persona, digital, mediática y análoga, así como de discriminación, basado en estereotipos de género. Esto perjudicó tus derechos político-electorales porque minimizó tus capacidades y trayectoria política", ha publicado diariamente Karla Estrella.

Lee también

Tras acatar la sanción, usuarios de redes sociales comenzaron a nombrar y a identificar a Karla Estrella como "Dato protegido", aunque la figura protectora de identidad en realidad está dirigida a la diputada Diana Karina Barreras.

Según la sentencia, la mujer cometió violencia digital, mediática, psicológica, simbólica, análoga e interpósita persona en contra de la hoy .

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]