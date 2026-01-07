En sesión de la Comisión Permanente, los legisladores que la integran se confrontaron por la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos, el pasado 3 de enero.

Mientras los diputados y senadores del oficialismo señalaron que se trató de un intervencionismo de Estados Unidos en Venezuela; y acusaron a la oposición de pedir al gobierno de Donald Trump que haga lo mismo en México.

En contraparte, los legisladores de la oposición afirmaron que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y Morena defienden a un dictador que cometió crímenes de lesa humanidad en su país.

Cámara de Diputados (07/01/2026).

El senador Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, dijo que el gobierno federal y Morena “están defendiendo a un dictador impresentable que se llama Nicolás Maduro”.

“No dijeron una palabra cuando Maduro violaba de manera sistemática la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, no dijeron nada cuando violó el artículo 7, libertad personal, está lleno de presos políticos Venezuela. No dijeron nada cuando violó el artículo 8, garantías judiciales, el 13 libertad de prensa y de expresión, el 23, derechos políticos. No dijeron nada cuando 8 millones de venezolanos tuvieron que salir huyendo de Venezuela, y no dijeron nada cuando el 80% tuvo que vivir en pobreza extrema, en la miseria. No dijeron nada de asesinatos, de violaciones, no dijeron nada cuando violó la Convención en contra de la Tortura”, expresó en tribuna.

También exigió que el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en lugar de defender a Maduro en sus redes sociales, responda a las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico.

Ricardo Anaya durante sesión de la Comisión Permanente en la Cámara de Diputados (07/01/2026).

“Que nos dé la cara y que explique cómo es que había nombrado a su hijo, como el supervisor del tren interoceánico, que nos explique cómo es que su sobrino confesó que estaba entregando balastro, es decir, la roca que sirve de cimiento a las vías, de mala calidad, sobornando los laboratorios. Cómo es que su sobrino, y lo voy a citar textualmente, ya cuando se descarrile el tren, pues ahí ya va a hacer otro pedo. Eso dijo el sobrino de López Obrador antes del descarrilamiento, esta tragedia nos recuerda que la ineptitud y la corrupción matan”, manifestó Anaya.

En respuesta, el diputado Emilio Ramón Ramírez (Morena) acusó a la oposición de pedir que Estados Unidos también intervenga en México, y eso sería un error, porque afectaría al país, en lugar de beneficiarlo.

“Ninguna intervención extranjera ha traído libertad a ningún pueblo de América Latina, jamás ha traído eso, sí despojo, violencia, dependencia y fractura social. Pedir que otro país corrija lo que el pueblo decidió, no es oposición política, es desconocer la democracia, es renunciar a la soberanía, es traicionar el principio republicano, quienes hoy piden intervención extranjera dicen hacerlo en nombre de la libertad, pero la historia los contradice, cada vez que México abrió la puerta al extranjero perdió algo, territorio, recursos, dignidad y sangre”, afirmó.

Legisladores durante sesión de la Comisión Permanente en la Cámara de Diputados (07/01/2026).

En su turno, la senadora Ana Karen Hernández (PT) pidió a la oposición que “no busquen sembrar miedo”, y dijo que los países de la región deben enfrentar y superar los retos comunes, incluyendo de la seguridad local y regional, mediante el diálogo y la cooperación.

“A la oposición, les quiero hacer un llamado a la unidad, en estos tiempos convulsos no estamos, compañeros y compañeras, en campañas electorales, estamos en el momento que define el rol de México en esta escena internacional, mucho de lo que desde la oposición se ha dicho de este tema, parece que está motivado en la idea de que en un hipotético escenario de intervención externa, ustedes puedan fortalecerse políticamente, pero eso no va a ocurrir”, subrayó.

El senador Luis Donaldo Colosio (MC) aseguró que “el régimen dictatorial de Venezuela” cometió graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos del pueblo venezolano, y que se documentaron “crímenes de lesa humanidad, robo de elecciones, con ello la anulación de cualquier posibilidad real de acceso a la paz por la vía democrática”.

“Eso no significa que justifiquemos la intervención ilegal de los Estados Unidos para poner fin al régimen autoritario de Nicolás Maduro. El uso ilegal de la fuerza, sin importar el fin que se invoque, atenta en contra del derecho internacional y pone en riesgo la estabilidad de toda la región”, advirtió.

El senador Manuel Añorve, coordinador del PRI en el Senado, señaló que la autodeterminación de los pueblos, “no es un cheque en blanco para las dictaduras”; y afirmó que en Venezuela empezó la dictadura con reformas similares a las que está aprobando Morena actualmente en México.

“Allá también empezaron ajustando las reglas electorales, terminaron con el poder judicial, cambiaron árbitros, doblaron a los organismos electorales y haciendo leyes a modo para que siempre ganara él mismo, esa reforma electoral de la narco dictadura de Morena es el mismo molde que algunos quieren implementar en México, para destruir el régimen democrático y quitarle al pueblo la única arma pacífica que tiene: su voto libre”, dijo.

