Más Información

Venezuela negocia con EU "la venta de volúmenes" de petróleo; es "en el marco de las relaciones comerciales" entre ambos, afirma

Venezuela negocia con EU "la venta de volúmenes" de petróleo; es "en el marco de las relaciones comerciales" entre ambos, afirma

Trump evalúa "activamente" la compra de Groenlandia; no descarta la opción militar: Casa Blanca

Trump evalúa "activamente" la compra de Groenlandia; no descarta la opción militar: Casa Blanca

VIDEO: Desarticulan en Europa red de tráfico de metanfetamina ligada al Cartel de Sinaloa; era introducida en mármol importado de México

VIDEO: Desarticulan en Europa red de tráfico de metanfetamina ligada al Cartel de Sinaloa; era introducida en mármol importado de México

Morena alista fastrack para ratificar a Gertz Manero como embajador en Reino Unido; preven recibir hoy la notificación

Morena alista fastrack para ratificar a Gertz Manero como embajador en Reino Unido; preven recibir hoy la notificación

Sheinbaum: Sin las mujeres indígenas no se entiende la historia de México; devela nuevas estatuas de ancestras en Reforma

Sheinbaum: Sin las mujeres indígenas no se entiende la historia de México; devela nuevas estatuas de ancestras en Reforma

Marco Rubio delinea un plan de tres fases para Venezuela; "no estamos improvisando", dice

Marco Rubio delinea un plan de tres fases para Venezuela; "no estamos improvisando", dice

VIDEO: EU intercepta otro petrolero sancionado, ahora en el Caribe; suman dos buques incautados este miércoles

VIDEO: EU intercepta otro petrolero sancionado, ahora en el Caribe; suman dos buques incautados este miércoles

VIDEO: ICE mata a una mujer durante una redada en Minneapolis; alega que quiso atropellar a agentes

VIDEO: ICE mata a una mujer durante una redada en Minneapolis; alega que quiso atropellar a agentes

Trump recibirá a petroleras el viernes para hablar de Venezuela; EU pide acceso total a explotación de petróleo

Trump recibirá a petroleras el viernes para hablar de Venezuela; EU pide acceso total a explotación de petróleo

EU controlará venta de petróleo de Venezuela por tiempo "indefinido"; dinero irá a cuentas controladas por Washington

EU controlará venta de petróleo de Venezuela por tiempo "indefinido"; dinero irá a cuentas controladas por Washington

México inicia investigación antidumping contra manzanas de EU; bajaron los precios de la fruta nacional, señalan

México inicia investigación antidumping contra manzanas de EU; bajaron los precios de la fruta nacional, señalan

Sheinbaum reitera que México mantiene relación con EU; afirma que hay cooperación, pero también “cosas que no son negociables”

Sheinbaum reitera que México mantiene relación con EU; afirma que hay cooperación, pero también “cosas que no son negociables”

Caracas.- informó que negocia con Estados Unidos la "venta de volúmenes" de crudo, momentos después de que el gobierno de Donald Trump dijera que controlará la comercialización de "indefinidamente".

"Cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países", indicó en un comunicado la empresa estatal Petróleos de Venezuela ().

"Este proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales", apuntó la compañía.

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, dijo más temprano que Washington controlará las ventas de petróleo venezolano "indefinidamente".

Lee también

"Cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países", indicó en un comunicado la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Foto: AFP
"Cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países", indicó en un comunicado la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Foto: AFP

Trump había anunciado la víspera que el gobierno interino Delcy Rodríguez entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. Los ingresos serán "controlados" por él, precisó.

"Las autoridades interinas en Venezuela entregarán entre 30 y 50 MILLONES de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a Estados Unidos", publicó el republicano en su plataforma Truth Social.

Una fuente petrolera dijo bajo anonimato a la AFP que además se prevé el levantamiento de ciertas sanciones en el sector.

El presidente estadounidense dijo estar "a cargo" de Venezuela tras una operación militar a gran escala en Caracas y tres estados del país el 3 de enero que devino en la caída del presidente y su esposa Cilia Flores.

Lee también

Ambos se encuentran en Nueva York, donde enfrentan un juicio por varios cargos, incluido narcotráfico.

Sometida a un embargo petrolero de Estados Unidos, Venezuela posee aproximadamente una quinta parte de las reservas mundiales de petróleo, unos 303 mil millones de barriles en su mayor parte de crudos pesados y extrapesados.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit Este es el tiempo mínimo que debes trabajar para obtener un crédito. Foto: Especial

Infonavit: Este es el tiempo mínimo que debes trabajar para obtener un crédito

Pasaporte mexicano. Foto: iStock

Renovar el pasaporte mexicano en 2026: costos actualizados, requisitos y trámite paso a paso

Vuelos baratos/iStock/Valerii Evlakhov

Estas son las fechas más baratas para volar en Estados Unidos este 2026

Aeroméxico. iStock/Boarding1Now

Aeroméxico se posiciona como la aerolínea más puntual del mundo: Aquí el Top 10

Pensión Bienestar. ¿A cuánto aumentó la pensión? Nuevos montos y calendario de pago para enero 2026. Foto: Banco del Bienestar

Pensión Bienestar. ¿A cuánto aumentó la pensión? Nuevos montos y calendario de pago para enero 2026