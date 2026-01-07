Más Información

EU intercepta otro petrolero sancionado, ahora en el Caribe; suman dos buques incautados este miércoles

Sheinbaum revela a qué embajada irá el exfiscal; Gertz Manero será embajador en Reino Unido

EU controlará venta de petróleo de Venezuela por tiempo "indefinido"; dinero irá a cuentas controladas por Washington

México inicia investigación antidumping contra manzanas de EU; bajaron los precios de la fruta nacional, señalan

Interoceánico asegura a sus trabajadores…pero no a los pasajeros

Marco Rubio se reunirá con el gobierno de Dinamarca para hablar sobre Groenlandia; encuentro será la próxima semana

Moscú denuncia "intercepción ilegal" de un petrolero por EU; contraviene convención sobre navegación en mar abierto, acusa

EU, política bajo presión electoral

Tras intervención en Venezuela, ¿quién ganará en venta de crudo, Pemex o PDVSA?

México toma ventaja en el suministro petrolero a Cuba, según Financial Times; caída venezolana marca nuevo escenario

Josefa González-Blanco deja embajada de México en Reino Unido; le desea éxito a Gertz Manero

Josefa González-Blanco, la embajadora que da paso a Gertz Manero en Reino Unido; estas son sus polémicas

Washington.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que el gobierno interino venezolano quiere el crudo que transporta un petrolero capturado hoy por Washington en sea "parte del acuerdo" por el cual el país caribeño enviará hasta 50 millones de barriles para que sean comercializados por Estados Unidos.

"Uno de esos barcos incautados que transportaban petróleo en el Caribe, ¿saben lo que están pidiendo las autoridades interinas en ? Quieren que ese petróleo incautado forme parte de este acuerdo", explicó Rubio a periodistas hoy en el Congreso haciendo referencia a lo dicho en la víspera por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El mandatario aseguró el martes que entre 30 y 50 millones de barriles de crudo pesado venezolano serán transportados en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga de Estados Unidos donde serán procesados y comercializados.

Por su parte, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, aseguró hoy mismo que EU controlará la venta de de manera "indefinida" y depositará el dinero resultante de esas transacciones en cuentas controladas por Washington que luego gestionará la transferencia de fondos al país caribeño.

Según Rubio, la Administración interina que preside Delcy Rodríguez tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Washingon "entiende que la única manera de transportar petróleo, generar ingresos y evitar el colapso económico es cooperando y trabajando con Estados Unidos".

Washington ha descartado por el momento a los principales representantes de la oposición venezolana, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, para gestionar el país tras la deposición de Maduro y ha subrayado que seguirá incautando por el momento petroleros sancionados ligados al transporte de crudo venezolano, algo que lleva haciendo desde diciembre.

El Comando Sur de Estados Unidos informó hoy que la Guardia Costera interceptó un nuevo petrolero sancionado en el Caribe que aparentemente pertenecía a la llamada "flota fantasma" que distribuía crudo para el Gobierno de Maduro y viajaba con bandera de Camerún.

A su vez, también se informó de la captura de otro buque cisterna -este sin crudo- en el Atlántico que Washington lleva persiguiendo tres semanas y que porta bandera rusa.

