Sheinbaum revela a qué embajada irá el exfiscal; Gertz Manero será embajador en Reino Unido

EU confisca petrolero ruso en el Atlántico por violar sanciones; Moscú mandó un submarino para escoltar el buque

EU controlará venta de petróleo de Venezuela por tiempo "indefinido"; dinero irá a cuentas controladas por Washington

La mañanera de Sheinbaum, 07 de enero, minuto a minuto

Interoceánico asegura a sus trabajadores…pero no a los pasajeros

EU, política bajo presión electoral

Tras intervención en Venezuela, ¿quién ganará en venta de crudo, Pemex o PDVSA?

México toma ventaja en el suministro petrolero a Cuba, según Financial Times; caída venezolana marca nuevo escenario

Trump evalúa intervención militar en Groenlandia; Casa Blanca confirma que se estudian “diversas opciones”

Delcy Rodríguez decreta 7 días de duelo en Venezuela; rinde homenaje a "jóvenes mártires" que defendieron a Maduro

Arrastran Tren Maya, AIFA y Dos Bocas 65 litigios

Retienen a diputada en garita de Calexico; intentó cruzar 800 mil pesos sin declarar

Miami.- Estados Unidos controlará la venta de petróleo de por tiempo "indefinido" y depositará el dinero que resulte de esas transacciones en cuentas controladas por Washington, avisó el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright.

Según anunció esta semana el presidente de EU, Donald Trump, las “autoridades interinas” de Venezuela proveerán de 30 a 50 millones de barriles de petróleo de "alta calidad" a Estados Unidos a precio de mercado.

