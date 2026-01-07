Más Información
EU confisca petrolero ruso en el Atlántico por violar sanciones; Moscú mandó un submarino para escoltar el buque
EU controlará venta de petróleo de Venezuela por tiempo "indefinido"; dinero irá a cuentas controladas por Washington
México toma ventaja en el suministro petrolero a Cuba, según Financial Times; caída venezolana marca nuevo escenario
Trump evalúa intervención militar en Groenlandia; Casa Blanca confirma que se estudian “diversas opciones”
Delcy Rodríguez decreta 7 días de duelo en Venezuela; rinde homenaje a "jóvenes mártires" que defendieron a Maduro
Miami.- Estados Unidos controlará la venta de petróleo de Venezuela por tiempo "indefinido" y depositará el dinero que resulte de esas transacciones en cuentas controladas por Washington, avisó el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright.
Según anunció esta semana el presidente de EU, Donald Trump, las “autoridades interinas” de Venezuela proveerán de 30 a 50 millones de barriles de petróleo de "alta calidad" a Estados Unidos a precio de mercado.
lee también EU confisca petrolero ruso en el Atlántico por violar sanciones; Moscú mandó un submarino para escoltar el buque
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]