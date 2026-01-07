EU intercepta otro petrolero sancionado, ahora en el Caribe; suman dos buques incautados este miércoles

Más Información

Nueva York.- El Comando Sur de Estados Unidos informó que la Guardia Costera interceptó un nuevo petrolero sancionado en que operaba ilícitamente en aguas internacionales que, según la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, "había atracado por última vez en Venezuela o se dirigía hacia allí".

"El Departamento de Guerra, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional, ha detenido sin incidentes un buque cisterna apátrida y sancionado que formaba parte de la flota oscura", aseguró el Comando en un mensaje en X.

Un funcionario estadounidense aseguró a The New York Times que el buque navegaba falsamente bajo una bandera de Camerún, sin embargo, el Comando se limitó a ubicarlo dentro de la flota fantasma u oscura, que es la red opaca de barcos que mueven petróleo de países sancionados, como Venezuela o Irán, y en las que predomina banderas de conveniencia, como la panameña o la camerunesa.

"El buque interceptado, el M/T Sophia, operaba en aguas internacionales y realizaba actividades ilícitas en el mar Caribe. La Guardia Costera de los Estados Unidos está escoltando al M/T Sophia hasta los Estados Unidos para su disposición final", añadió en el mensaje el Comando.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que el petrolero se encontraba "en aguas internacionales cerca del Caribe" y que "había atracado por última vez en o se dirigía hacia allí".

El operativo se enmarcó dentro de la Operación Lanza del Sur, como la Administración de Donald Trump bautizó a la ofensiva militar en el Caribe contra supuestas embarcaciones sospechosas de narcotráfico y transporte de petróleo sancionado.

Reino Unido colabora

El gobierno británico confirmóhaber brindado "apoyo operativo" en la intercepción de Bella 1.

"Las Fuerzas Armadas del Reino Unido proporcionaron apoyo operativo planificado, incluyendo la instalación de bases, a los recursos militares estadounidenses que interceptaban el Bella 1 en la frontera entre el Reino Unido, Islandia y Groenlandia tras una solicitud de asistencia estadounidense", informó el Ministerio de Defensa británico en un comunicado.

EU confisca petrolero ruso en el Atlántico tras persecución

La Guardia Costera de EU abordó también este miércoles el tanquero "Marinera", antes conocido como "Bella 1", tras casi tres semanas de persecución, según confirmó Noem.

"Los equipos tácticos de la Guardia Costera de EU colaboraron estrechamente con sus homólogos de los Departamentos de Guerra, Justicia y Estado, y utilizaron sus conocimientos especializados para llevar a cabo estas operaciones y realizar dos abordajes seguros y eficaces con pocas horas de diferencia", afirmó la secretaria.

Y añadió: "Nunca renunciaremos a nuestra misión de proteger al pueblo estadounidense y de interrumpir la financiación del narcoterrorismo dondequiera que lo encontremos, y punto".

Con estos dos nuevos, ya suman cuatro los petroleros incautados por Washington desde que empezó la campaña de presión contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que ahora se encuentra detenido en Nueva York para enfrentar cargo de narcoterrorismo, entre otros.

