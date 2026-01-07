Más Información

Trump inicia extracción del petróleo de Venezuela; “yo controlaré el dinero”, dice

Trump inicia extracción del petróleo de Venezuela; “yo controlaré el dinero”, dice

EU confisca petrolero ruso en el Atlántico por violar sanciones; Moscú mandó un submarino para escoltar el buque

EU confisca petrolero ruso en el Atlántico por violar sanciones; Moscú mandó un submarino para escoltar el buque

La mañanera de Sheinbaum, 07 de enero, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 07 de enero, minuto a minuto

Interoceánico asegura a sus trabajadores…pero no a los pasajeros

Interoceánico asegura a sus trabajadores…pero no a los pasajeros

Arrastran Tren Maya, AIFA y Dos Bocas 65 litigios

Arrastran Tren Maya, AIFA y Dos Bocas 65 litigios

EU, política bajo presión electoral

EU, política bajo presión electoral

Tras intervención en Venezuela, ¿quién ganará en venta de crudo, Pemex o PDVSA?

Tras intervención en Venezuela, ¿quién ganará en venta de crudo, Pemex o PDVSA?

México toma ventaja en el suministro petrolero a Cuba, según Financial Times; caída venezolana marca nuevo escenario

México toma ventaja en el suministro petrolero a Cuba, según Financial Times; caída venezolana marca nuevo escenario

Trump evalúa intervención militar en Groenlandia; Casa Blanca confirma que se estudian “diversas opciones”

Trump evalúa intervención militar en Groenlandia; Casa Blanca confirma que se estudian “diversas opciones”

Delcy Rodríguez decreta 7 días de duelo en Venezuela; rinde homenaje a "jóvenes mártires" que defendieron a Maduro

Delcy Rodríguez decreta 7 días de duelo en Venezuela; rinde homenaje a "jóvenes mártires" que defendieron a Maduro

Retienen a diputada en garita de Calexico; intentó cruzar 800 mil pesos sin declarar

Retienen a diputada en garita de Calexico; intentó cruzar 800 mil pesos sin declarar

Renuncia magistrada Josefina Pérez y cercana a Zaldívar al Órgano de Administración Judicial; fue electa por voto popular

Renuncia magistrada Josefina Pérez y cercana a Zaldívar al Órgano de Administración Judicial; fue electa por voto popular

El Mando Europeo de Estados Unidos afirmó que los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional de EU "han anunciado hoy la incautación del buque M/V Bella 1 por violar las sanciones estadounidenses".

En una publicación en X, añaden: "El buque fue incautado en el Atlántico Norte en virtud de una orden judicial emitida por un tribunal federal estadounidense tras ser rastreado por el USCGC Munro".

Previamente, los medios de estadounidenses Fox News y CNN reportaron que las fuerzas armadas de Estados Unidos llevaban a cabo una operación en el para apoderarse de un petrolero bajo bandera rusa, perseguido desde hace varios días por Washington.

La operación, se produjo pocas horas después de informaciones de prensa según las cuales Rusia mandó al menos un submarino para escoltar el buque, oficialmente vacío.

Lee también

Buque perseguido por EU huyó cerca de Venezuela a finales de 2025

Conocido inicialmente como el Bella 1, este petrolero fue perseguido por Washington desde que evadió un bloqueo parcial en las costas de y frustró un intento de abordaje por parte de la Guardia Costera estadounidense el 21 de diciembre.

El buque fue renombrado en plena navegación como Marinera, y pasó a enarbolar bandera rusa.

El petrolero se encontraba el miércoles hacia las 07H00 GMT en la zona económica exclusiva de Islandia, tras una travesía del océano Atlántico en aguas internacionales, según los datos de seguimiento marítimo de Bloomberg.

Estados Unidos había anunciado a finales de diciembre, antes de capturar al presidente Nicolás Maduro en Caracas, la puesta en marcha de un bloqueo naval alrededor del país contra petroleros sancionados por el Departamento del Tesoro.

Ya han incautado dos, que Washington sospecha que transportaban petróleo venezolano sometido a sanciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cuanto me presta el IMSS de mi pensión Requisitos para sacar dinero de forma anticipada. Foto: Especial

¿Cuanto me presta el IMSS de mi pensión? Requisitos para sacar dinero de forma anticipada

Beca Rita Cetina Sheinbaum anuncia apoyo EXTRA de $2,500 pesos para uniformes y útiles; quiénes lo reciben. Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez / Beca Rita Cetina / Canva

Beca Rita Cetina: Sheinbaum anuncia apoyo EXTRA de $2,500 pesos para uniformes y útiles; quiénes lo reciben

Cómo sacar la cita del pasaporte por WhatsApp. Foto: iStock

Pasaporte mexicano 2026: Agenda tu cita por WhatsApp en minutos y conoce el precio

Asilo USA. iStock/ Stadtratte

Estados Unidos cerrará el asilo a migrantes que representen “amenazas de salud o de seguridad”

Pensión Bienestar. ¿A cuánto aumentó la pensión? Nuevos montos y calendario de pago para enero 2026. Foto: Banco del Bienestar

Pensión Bienestar. ¿A cuánto aumentó la pensión? Nuevos montos y calendario de pago para enero 2026