El Mando Europeo de Estados Unidos afirmó que los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional de EU "han anunciado hoy la incautación del buque M/V Bella 1 por violar las sanciones estadounidenses".

En una publicación en X, añaden: "El buque fue incautado en el Atlántico Norte en virtud de una orden judicial emitida por un tribunal federal estadounidense tras ser rastreado por el USCGC Munro".

Previamente, los medios de estadounidenses Fox News y CNN reportaron que las fuerzas armadas de Estados Unidos llevaban a cabo una operación en el Atlántico Norte para apoderarse de un petrolero bajo bandera rusa, perseguido desde hace varios días por Washington.

La operación, se produjo pocas horas después de informaciones de prensa según las cuales Rusia mandó al menos un submarino para escoltar el buque, oficialmente vacío.

Conocido inicialmente como el Bella 1, este petrolero fue perseguido por Washington desde que evadió un bloqueo parcial en las costas de Venezuela y frustró un intento de abordaje por parte de la Guardia Costera estadounidense el 21 de diciembre.

El buque fue renombrado en plena navegación como Marinera, y pasó a enarbolar bandera rusa.

El petrolero se encontraba el miércoles hacia las 07H00 GMT en la zona económica exclusiva de Islandia, tras una travesía del océano Atlántico en aguas internacionales, según los datos de seguimiento marítimo de Bloomberg.

Estados Unidos había anunciado a finales de diciembre, antes de capturar al presidente Nicolás Maduro en Caracas, la puesta en marcha de un bloqueo naval alrededor del país contra petroleros sancionados por el Departamento del Tesoro.

Ya han incautado dos, que Washington sospecha que transportaban petróleo venezolano sometido a sanciones.

