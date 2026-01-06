Más Información
Trump asegura que Venezuela suministrará petróleo a EU; acuerdo contempla de30 a 50 millones de barriles, dice
México condena agresión de EU contra Venezuela ante la OEA; “la intervención nunca ha traído democracia ni bienestar”, dice Encinas
Entre rugir de motocicletas despiden a biker arrastrado por un auto en Iztapalapa; exigen investigar su muerte como homicidio doloso
Petrolera Chevron envía al menos 11 buques cisterna a Venezuela; "seguimos operando en total cumplimiento con las leyes"
México toma ventaja en el suministro petrolero a Cuba, según Financial Times; caída venezolana marca nuevo escenario
Trump evalúa intervención militar en Groenlandia; Casa Blanca confirma que se estudian “diversas opciones”
¿Y el Cártel de los Soles? EU elimina mención a Maduro como líder de esa organización criminal; la señala como sistema de clientelismo
Delcy Rodríguez afirma que ningún “agente externo” gobierna Venezuela; ante amenazas, asegura que sólo Dios decide su destino
Trump alertó a ejecutivos petroleros un mes antes de la caída de Maduro en Venezuela; "prepárense", les dijo
Maduro tiene inmunidad por ser presidente de Venezuela, dice fiscal; no puede ser arrestado o enjuiciado por "tribunales extranjeros"
Renuncia magistrada Josefina Pérez y cercana a Zaldívar al Órgano de Administración Judicial; fue electa por voto popular
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes que el gobierno encargado de Venezuela acordó entregar a Estados Unidos hasta 50 millones de barriles de petróleo.
En su cuenta en Truth Social, Trump dijo que "las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a Estados Unidos de América".
Lee también Petrolera Chevron envía al menos 11 buques cisterna a Venezuela; "seguimos operando en total cumplimiento con las leyes"
Ese combustible, explicó, "se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de los Estados Unidos de América, para garantizar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos".
El mandatario estadounidense dijo que pidió al secretario de Energía, Chris Wright, "que ejecute este plan de inmediato. Se transportará en buques de almacenamiento y se llevará directamente a los muelles de descarga de Estados Unidos".
México toma ventaja en el suministro petrolero a Cuba, según Financial Times; caída venezolana marca nuevo escenario
cc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]