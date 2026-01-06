Más Información

Birmex planea lograr 100% de abasto de medicamentos en 2029; se busca transformar el modelo operativo

Petrolera Chevron envía al menos 11 buques cisterna a Venezuela; "seguimos operando en total cumplimiento con las leyes"

Trump alertó a ejecutivos petroleros un mes antes de la caída de Maduro en Venezuela; "prepárense", les dijo

Desaparecen cinco adolescentes en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco; autoridades abren carpeta de investigación

Emilio Azcárraga Jean vende participación minoritaria de Televisa; Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia compran acciones por partes iguales

Trump evalúa intervención militar en Groenlandia; Casa Blanca confirma que se estudian “diversas opciones”

¿Y el Cártel de los Soles? EU elimina mención a Maduro como líder de esa organización criminal; la señala como sistema de clientelismo

Delcy Rodríguez afirma que ningún “agente externo” gobierna Venezuela; ante amenazas, asegura que sólo Dios decide su destino

Venezuela y Cuba publican listas de 55 militares muertos en ataque de EU a Caracas; custodia de Maduro, asesinada "a sangre fría", acusan

Maduro tiene inmunidad por ser presidente de Venezuela, dice fiscal; no puede ser arrestado o enjuiciado por "tribunales extranjeros"

Ernestina Godoy arma su equipo en la FGR; designa a nuevos titulares de fiscalías especializadas y unidades estratégicas

PAN presenta denuncia contra "Bobby" López Beltrán por accidente del Tren Interoceánico; homicidio culposo, entre los delitos

Washington, 6 ene.- La Casa Blanca afirmó este martes que el presidente estadounidense, Donald Trump, y su Gabinete están estudiando "diversas opciones" para hacerse con el control de y que eso incluye "el uso de las Fuerzas Armadas estadounidenses".

"El presidente Trump ha dejado claro que la adquisición de Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional para y que es vital para disuadir a nuestros adversarios en la región ártica", explicó en un comunicado remitido a la cadena CNBC y otros medios la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"El presidente y su equipo están analizando diversas opciones para alcanzar este importante objetivo en política exterior y, por supuesto, el uso de las fuerzas armadas estadounidenses siempre es una opción a disposición del comandante en jefe", añade el texto que llega tres días después de que EU ejecutara una operación militar para apresar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Tras la captura y traslado de Maduro a Nueva York para encarar un juicio federal por narcoterrorismo, el Gobierno Trump ha subrayado que Washington actuará de manera unilateral para defender lo que considera intereses de seguridad nacional y el propio Trump ha vuelto a mencionar que EU necesita controlar Groenlandia para asegurar las rutas marítimas árticas.

Ayer mismo, el jefe adjunto de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, aseguró que Washington debería controlar la isla y que "nadie va a enfrentarse militarmente a Estados Unidos por el futuro de Groenlandia".

"¿Con qué derecho Dinamarca ejerce control sobre Groenlandia?", aseguró Miller sobre el territorio autónomo que depende de la corona danesa y cuyo Gobierno ha expresado su rechazo a la idea de ser parte de EU.

A su vez, el enviado especial de Trump para Groenlandia, Jeff Landry, defendió este martes la independencia de la isla con acuerdos económicos con Washington y descartó que el presidente estadounidense quiera tomarla por la fuerza.

"Creo que el presidente apoya una Groenlandia independiente con vínculos económicos y oportunidades comerciales para Estados Unidos", dijo en una entrevista con la cadena CNBC.

A cuenta de las últimas amenazas del Gobierno Trump, La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha dicho que se toma en serio las intenciones del republicano y ha advertido de que "si un país de la OTAN ataca a otro país de la OTAN, todo se acabará, incluida nuestra OTAN y, en consecuencia, la seguridad que ha proporcionado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial".

