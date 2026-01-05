Más Información

Nicolás Maduro se declara no culpable en la Corte de Nueva York; "sigo siendo el Presidente de mi país", afirma

Aplazan audiencia de Ovidio Guzmán "El Ratón"; será el próximo 10 de julio

Sheinbaum lee posicionamiento en la mañanera sobre intervención de EU en Venezuela; "la soberanía no es negociable", enfatiza

Trump reparte amenazas tras operación en Venezuela; presiona a México, amaga a Colombia y dice que Cuba “está a punto de caer”

Checo Pérez rompe el silencio sobre ser compañero de Max Verstappen: “Es el peor trabajo que hay”

"Soy prisionero de guerra"; las frases de Nicolás Maduro en su primera audiencia en Nueva York

Nicolás Maduro bajo custodia en Nueva York; sigue EN VIVO la cobertura

Barry Pollack, el abogado de Julian Assange, defenderá a Maduro; ¿qué sabemos de él?

Venezuela, trampolín para el tráfico internacional de cocaína; así permitió Nicolás Maduro el paso de esta droga, según EU

Viralizan video de Petro retando a EU grabado en noviembre; pedía a Trump meterlo preso "a ver si puede"

Sheinbaum afirma que víctimas del Tren Interoceánico no requieren abogados; Comisión de Víctimas brinda atención integral

¡No son juguetes!; PAOT exhorta a no regalar animales en Día de Reyes

Berlín. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, afirmó este lunes que "todo se acabará" si Washington ataca , después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiterase sus amenazas para hacerse con el control de esa isla ártica.

"Si un país de la OTAN ataca a otro país de la , todo se acabará. Incluida nuestra OTAN y, en consecuencia, la seguridad que ha proporcionado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial", dijo la mandataria danesa en una entrevista con la cadena TV2.

Frederiksen reiteró su expectativa de que todos, y en particular los aliados de Dinamarca, respeten las fronteras existentes y subrayó que no se tolerarían amenazas por parte de Washington.

"No aceptaremos una situación en la que Groenlandia y nosotros seamos amenazados de esta manera", remachó.

La primera ministra destacó que se toma en serio las intenciones de Trump, pero que hace todo lo posible para que todo termine bien. "Creo en la democracia y en el orden internacional basado en normas", subrayó.

Frederiksen indicó en este sentido que no está "nerviosa", pero que tampoco es "ingenua" con respecto a la posibilidad de que Washington actúe para imponer sus intereses.

Además, subrayó una vez más que no es cierto que Dinamarca no esté haciendo lo suficiente por la seguridad en el Ártico, un fin al que se han destinado casi 90 mil millones de coronas danesas (12 mil 50 millones de euros).

La Comisión Europea (CE) y varios jefes de Estado y de Gobierno de Europa mostraron este lunes su apoyo a Dinamarca después de que Trump insistiese el domingo en la necesidad de hacerse, por motivos de seguridad, con Groenlandia, una isla que es un territorio autónomo danés.

"No quiero hablar de Groenlandia. Hablemos de Venezuela, Rusia, Ucrania... Nos preocuparemos por Groenlandia en dos meses. Hablemos de Groenlandia en 20 días", dijo inicialmente en el avión presidencial Trump, para luego resaltar su valor estratégico.

El presidente estadounidense aseguró que Groenlandia está rodeada de barcos rusos y chinos "por todas partes" y que Dinamarca "no va a ser capaz" de garantizar su seguridad.

