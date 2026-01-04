Más Información

Venezuela, trampolín para el tráfico internacional de cocaína; así permitió Nicolás Maduro el paso de esta droga, según EU

Venezuela, trampolín para el tráfico internacional de cocaína; así permitió Nicolás Maduro el paso de esta droga, según EU

Nicolás Maduro dio pasaportes diplomáticos a narcos y facilitó aviones para lavar dinero; así lo involucra EU con el narcotráfico

Nicolás Maduro dio pasaportes diplomáticos a narcos y facilitó aviones para lavar dinero; así lo involucra EU con el narcotráfico

Sheinbaum descarta intervención de EU en México; mantendrá política exterior pese a detención de Nicolás Maduro

Sheinbaum descarta intervención de EU en México; mantendrá política exterior pese a detención de Nicolás Maduro

"No es intervencionismo, es justicia"; venezolanos en México celebran captura de Nicolás Maduro

"No es intervencionismo, es justicia"; venezolanos en México celebran captura de Nicolás Maduro

EN VIVO: EU depone y captura a Nicolás Maduro; sigue aquí la cobertura minuto a minuto

EN VIVO: EU depone y captura a Nicolás Maduro; sigue aquí la cobertura minuto a minuto

"Nicolasito", hijo de Maduro, dice estar bien, tras captura de su padre; "no nos van a ver débiles"

"Nicolasito", hijo de Maduro, dice estar bien, tras captura de su padre; "no nos van a ver débiles"

Primera audiencia de Nicolás Maduro en Estados Unidos; tribunal de Nueva York fija comparecencia junto a Cilia Flores

Primera audiencia de Nicolás Maduro en Estados Unidos; tribunal de Nueva York fija comparecencia junto a Cilia Flores

Captura de Maduro es "un paso importante, pero no suficiente"; Edmundo González llama a una transición democrática real

Captura de Maduro es "un paso importante, pero no suficiente"; Edmundo González llama a una transición democrática real

Dinamarca exige a Trump frenar amenazas sobre Groenlandia; "no está en venta", afirma primera ministra

Dinamarca exige a Trump frenar amenazas sobre Groenlandia; "no está en venta", afirma primera ministra

Muere Eva Schloss, hermanastra de Ana Frank, a los 96 años; sobrevivió a Auschwitz y dedicó su vida a educar sobre el Holocausto

Muere Eva Schloss, hermanastra de Ana Frank, a los 96 años; sobrevivió a Auschwitz y dedicó su vida a educar sobre el Holocausto

Sheinbaum: La soberanía energética es fundamental para la nación; destaca operación de la Refinería de Tula

Sheinbaum: La soberanía energética es fundamental para la nación; destaca operación de la Refinería de Tula

Luisa Alcalde: La 4T es el movimiento de izquierda más fuerte del mundo; tenemos líderes políticos como AMLO y Sheinbaum

Luisa Alcalde: La 4T es el movimiento de izquierda más fuerte del mundo; tenemos líderes políticos como AMLO y Sheinbaum

Copenhague, 4 ene.- La primera ministra de , Mette Frederiksen, pidió este domingo al Gobierno estadounidense que deje de lanzar "amenazas" hacia Groenlandia, después de que el presidente Donald Trump reiterase de nuevo su interés por este territorio autónomo danés.

"Urjo a la parte estadounidense a detener las amenazas hacia un aliado históricamente estrecho y contra otro país y otro pueblo, que claramente ha dicho que no está a la venta", dijo Frederiksen en un comunicado enviado a varios medios daneses.

Frederiksen señaló que no tiene "sentido" que Estados Unidos hable de que es necesario hacerse con y que no tiene "ningún derecho" a anexionarse uno de los tres territorios que forman la llamada Mancomunidad del Reino (Dinamarca, Groenlandia y las Islas Feroe).

Lee también

Dinamarca y, por tanto, también Groenlandia son parte de la OTAN y están protegidas por sus garantías de seguridad, afirmó Frederiksen, quien recordó que Copenhague y Washington tienen un acuerdo de defensa firmado desde hace décadas y que Dinamarca ha hecho inversiones "notables" en seguridad en el Ártico.

Las declaraciones de Frederiksen se producen después de que Trump insistiese de nuevo en que Estados Unidos "necesita" Groenlandia en una entrevista con The Atlantic.

La política conservadora estadounidense y exdirectora de comunicación de Trump Katie Miller había compartido también en las últimas horas en sus redes sociales una imagen de Groenlandia cubierta por la bandera de EU y la palabra "soon" (pronto).

"La imagen que Katie Miller ha compartido, en la que Groenlandia aparece cubierta por una bandera estadounidense, no cambia nada. Nuestro país no está en venta y nuestro futuro no se decide en las redes sociales", señaló en un escrito en Facebook el presidente autónomo groenlandés, Jens-Frederik Nielsen.

Nielsen defendió que las relaciones entre países y pueblos se construyen desde el "respeto" y basándose en el derecho internacional, y no en gestos simbólicos "que ignoran nuestro estatus y nuestros derechos".

Un enviado especial de EU para la isla

Trump ha afirmado en varias ocasiones en el último año que Estados Unidos "necesita" Groenlandia, isla rica en recursos naturales, e incluso ha sugerido que podría explorar opciones para que pase bajo jurisdicción estadounidense.

Lee también

Su designación el mes pasado del gobernador de Luisiana, Jeff Landry, como enviado especial de EU para Groenlandia desató las críticas de los gobiernos danés y groenlandés y una protesta formal ante el embajador estadounidense.

Esta isla ártica con una población de unos 57.000 habitantes en 2,1 millones de kilómetros cuadrados (el 80 % cubierto por hielo de forma permanente) depende en gran medida de los ingresos de la pesca y de la ayuda económica anual de Dinamarca, que cubre cerca de la mitad de su presupuesto total.

Groenlandia goza desde 2010 de un nuevo estatuto de autonomía que reconoce el derecho de autodeterminación, una posibilidad que apoya la mayoría de sus habitantes, aunque no a costa de perder nivel de vida, a la vez que rechaza formar parte de EU, según sondeos recientes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión Bienestar 2026 ¿Qué adultos mayores deben renovar su tarjeta para cobrar pago de $6,200 pesos. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar 2026: ¿Qué adultos mayores deben renovar su tarjeta para cobrar pago de $6,200 pesos?

ESTA /iStock/Prostock-Studio

Costo para tramitar el permiso ESTA en 2026 y viajar sin visa a Estados Unidos

Pasaporte Mexicano. Foto: iStock/Bradai Abderrahmen

Precio del pasaporte mexicano 2026: Requisitos actualizados y cómo sacar fácil la cita por internet, WhatsApp o teléfono

Beca Rita Cetina 2026 estos alumnos de primaria DEBEN registrarse en enero para recibir el apoyo $1,900 pesos. Foto: Especial / Beca Rita Cetina

Beca Rita Cetina 2026: estos alumnos de primaria DEBEN registrarse en enero para recibir el apoyo $1,900 pesos

ISSSTE confirma PAGO DOBLE para pensionados y nueva edad de jubilación; esta la fecha exacta y el monto. Foto: Especial / ISSSTE

ISSSTE confirma PAGO DOBLE para pensionados y nueva edad de jubilación; esta la fecha exacta y el monto

¿Cómo registro mi número de celular Telcel y AT&T A partir del 9 de enero de 2026 será obligatorio. Foto: Especial

¿Cómo registro mi número de celular Telcel y AT&T? A partir del 9 de enero de 2026 será obligatorio