El primer ministro de Groenlandia subrayó el martes que las decisiones sobre el futuro del territorio autónomo se tomarían allí, después de que el presidente Donald Trump reiterara que Estados Unidos necesita la isla por "razones de seguridad nacional".

"Groenlandia es nuestro país. Nuestras decisiones se toman aquí", afirmó Jens-Frederik Nielsen en una publicación en Facebook.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha afirmado en repetidas ocasiones que Estados Unidos "necesita" este territorio autónomo de Dinamarca, rico en recursos, por razones de seguridad, y se ha negado a descartar el uso de la fuerza para asegurarlo.

Trump nombró el domingo al gobernador de Luisiana, Jeff Landry, como enviado especial a Groenlandia, lo que provocó indignación en Dinamarca, que convocó al embajador estadounidense.

Nielsen agradece al pueblo de Groenlandia por su "calma y dignidad"

En su publicación, Nielsen dijo sentirse "triste" tras escuchar el renovado deseo de Trump de hacerse con Groenlandia.

"Esas palabras reducen a nuestro país a una cuestión de seguridad y poder. No es así como nos vemos a nosotros mismos, y así no es como se nos puede ni se nos debe describir en Groenlandia", declaró.

Nielsen también agradeció al pueblo de Groenlandia por afrontar la situación con "calma y dignidad" y se mostró agradecido por el apoyo de otros dirigentes.

Macron refrenda apoyo de Francia a Groenlandia

Groenlandia "pertenece a su pueblo" y "Dinamarca es su garante", declaró el presidente francés, Emmanuel Macron, quien reiteró "el apoyo de Francia a la soberanía e integridad territorial" del país y del territorio autónomo.

La mayoría de los 57 mil habitantes de Groenlandia quieren independizarse de Dinamarca, pero no desean formar parte de Estados Unidos, según una encuesta realizada en enero.

