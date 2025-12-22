Más Información

Secretaría Anticorrupción inhabilita a tres empresas proveedoras del gobierno; multas superan el medio millón de pesos

Secretaría Anticorrupción inhabilita a tres empresas proveedoras del gobierno; multas superan el medio millón de pesos

Marina confirma los cinco muertos por vuelo médico en EU; reportes incluyen a un menor de dos años entre las víctimas

Marina confirma los cinco muertos por vuelo médico en EU; reportes incluyen a un menor de dos años entre las víctimas

Alito Moreno lanza dardo a Xóchitl y Meade; “el PRI no volverá a apoyar una candidatura producto de ocurrencias”, dice

Alito Moreno lanza dardo a Xóchitl y Meade; “el PRI no volverá a apoyar una candidatura producto de ocurrencias”, dice

Presidenta del Sistema Anticorrupción denuncia a David Colmenares, titular de la ASF; acusa “incumplimiento de obligaciones”

Presidenta del Sistema Anticorrupción denuncia a David Colmenares, titular de la ASF; acusa “incumplimiento de obligaciones”

Detienen en Naucalpan a dos sujetos con 37 mdp en efectivo; les aseguran armas y cartuchos

Detienen en Naucalpan a dos sujetos con 37 mdp en efectivo; les aseguran armas y cartuchos

Precariedad marca a la generación Z; millones estudian menos y ganan poco

Precariedad marca a la generación Z; millones estudian menos y ganan poco

Revocan suspensión provisional a Raúl Rocha; tribunal señala que no ha comparecido ninguna vez

Revocan suspensión provisional a Raúl Rocha; tribunal señala que no ha comparecido ninguna vez

Rescatan a 17 migrantes secuestrados en Ciudad Juárez, Chihuahua; aseguran que no eran alimentados

Rescatan a 17 migrantes secuestrados en Ciudad Juárez, Chihuahua; aseguran que no eran alimentados

Asesinan a Raymundo Cabrera Díaz; fungía como coordinador regional del IMSS-Bienestar en Chilpancingo

Asesinan a Raymundo Cabrera Díaz; fungía como coordinador regional del IMSS-Bienestar en Chilpancingo

Aeronave de la Marina sufre incidente en Texas; equipo realizaba misión de apoyo médico con la Fundación Michou y Mau

Aeronave de la Marina sufre incidente en Texas; equipo realizaba misión de apoyo médico con la Fundación Michou y Mau

INM inhabilita a elementos por pedir dinero a paisanos; "de inmediato se tomaron cartas en el asunto": Sheinbaum

INM inhabilita a elementos por pedir dinero a paisanos; "de inmediato se tomaron cartas en el asunto": Sheinbaum

Sheinbaum se va de vacaciones a Acapulco; garantiza apoyo federal para Feria de Chilpancingo ante retos de seguridad

Sheinbaum se va de vacaciones a Acapulco; garantiza apoyo federal para Feria de Chilpancingo ante retos de seguridad

(EU) atacó otra presunta narcolancha en el Pacífico, lo que dejó un "narcoterrorista" muerto.

El Comando Sur informó que "bajo la dirección" del secretario de Guerra, , "la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación de bajo perfil operada por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales".

Lee también

Agregó que "la inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico".

Detalló que "se confirmó la muerte de un narcoterrorista durante esta acción. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido". EU ha atacado más de 30 presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, que han dejado más de 100 muertos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit: ¿Cómo sacar mi dinero si no quiero una casa? Requisitos y guía sencilla del trámite. Foto: iStock / Prostock-Studio / Infonavit

Así puedes sacar tu dinero del Infonavit sin comprar una casa. Requisitos

Pago doble para pensionados en enero quiénes lo reciben, fecha y monto exacto. Foto: iStock / carlosrojas20 / Edgar BJ / Banco del Bienestar

¿Qué pensionados recibirán pago doble en ENERO? Fecha y monto

visa americana. Foto: iStock

La ciudad donde tardarás más en tramitar la visa americana por primera vez (no es CDMX)

Canadá. iStock/ Julia Dorian

Canadá elimina límite generacional: ¿Qué significa? Nuevas reglas de ciudadanía explicadas

Navidad y Año Nuevo en San Francisco. Foto: Chat GPT

Navidad y Año Nuevo en San Francisco: ¿Qué hacer? Mejores atracciones de temporada