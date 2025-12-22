Estados Unidos (EU) atacó otra presunta narcolancha en el Pacífico, lo que dejó un "narcoterrorista" muerto.

El Comando Sur informó que "bajo la dirección" del secretario de Guerra, Pete Hegseth, "la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación de bajo perfil operada por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales".

Agregó que "la inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico".

Detalló que "se confirmó la muerte de un narcoterrorista durante esta acción. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido". EU ha atacado más de 30 presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, que han dejado más de 100 muertos.

