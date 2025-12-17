Más Información

FGR detiene a exasesora de García Luna; es señalada por delincuencia organizada y lavado de dinero

Detienen a "El Yaicob", vinculado con Raúl Rocha; es líder huachicolero y traficante de armas y drogas

Sheinbaum nombra a Esthela Damián Peralta como consejera jurídica de Presidencia; sustituirá a Ernestina Godoy

Operación Senda golpea al robo de carga en Edomex; detienen a 26 objetivos prioritarios

Sheinbaum exige a la ONU intervenir en conflicto entre EU y Venezuela; México podría ser "un punto de negociación", dice

Morena y aliados han modificado 70% de la Constitución; suman 106 artículos reformados

Detienen a 3 miembros de célula dedicada al uso de artefactos explosivos en Michoacán; los ligan a extorsiones

Este es el círculo cerrado y sólo masculino que decide en el FCE

Chocan Rojo de la Vega y Fernández Noroña por pensión del bienestar; "¿le alcanzó para comprar su casa millonaria de Tepoztlán?"

Metro CDMX activa Operativo Cero Pirotecnia; refuerzan seguridad en las 12 líneas

Festival de Luces de Invierno iluminará la CDMX; actividades llegarán a 15 sedes en alcaldías

Washington.- El Senado de Estados Unidos dio aprobación final a un proyecto que autorizará 901 mil millones de dólares en programas de defensa mientras presiona al secretario de Guerra, Pete Hegseth, para que proporcione a los legisladores videos de ataques a presuntas narcolanchas en aguas internacionales cerca de Venezuela.

La Ley de Autorización de Defensa Nacional anual, que aumenta el salario de las tropas en un 3.8%, obtuvo respaldo bipartidista a medida que avanzaba por el Congreso, y la Casa Blanca ha indicado que está en línea con las prioridades de seguridad nacional del presidente Donald Trump.

Sin embargo, la legislación, que supera las 3 mil páginas, reveló algunos puntos de fricción entre el Congreso y el Pentágono mientras la administración Trump reorienta su enfoque militar, alejándolo de Europa y aproximándolo a América Central y del Sur.

