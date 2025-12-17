Más Información
Detienen a "El Yaicob", vinculado con Raúl Rocha; es líder huachicolero y traficante de armas y drogas
Sheinbaum nombra a Esthela Damián Peralta como consejera jurídica de Presidencia; sustituirá a Ernestina Godoy
Sheinbaum exige a la ONU intervenir en conflicto entre EU y Venezuela; México podría ser “un punto de negociación”, dice
Detienen a 3 miembros de célula dedicada al uso de artefactos explosivos en Michoacán; los ligan a extorsiones
Chocan Rojo de la Vega y Fernández Noroña por pensión del bienestar; “¿le alcanzó para comprar su casa millonaria de Tepoztlán?”
Washington.- El Senado de Estados Unidos dio aprobación final a un proyecto que autorizará 901 mil millones de dólares en programas de defensa mientras presiona al secretario de Guerra, Pete Hegseth, para que proporcione a los legisladores videos de ataques a presuntas narcolanchas en aguas internacionales cerca de Venezuela.
La Ley de Autorización de Defensa Nacional anual, que aumenta el salario de las tropas en un 3.8%, obtuvo respaldo bipartidista a medida que avanzaba por el Congreso, y la Casa Blanca ha indicado que está en línea con las prioridades de seguridad nacional del presidente Donald Trump.
Sin embargo, la legislación, que supera las 3 mil páginas, reveló algunos puntos de fricción entre el Congreso y el Pentágono mientras la administración Trump reorienta su enfoque militar, alejándolo de Europa y aproximándolo a América Central y del Sur.
Lee también Hegseth anuncia Operación "Lanza del Sur" para "eliminar a los narcoterroristas de nuestro hemisferio"
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]