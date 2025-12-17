Washington.- El Senado de Estados Unidos dio aprobación final a un proyecto que autorizará 901 mil millones de dólares en programas de defensa mientras presiona al secretario de Guerra, Pete Hegseth, para que proporcione a los legisladores videos de ataques a presuntas narcolanchas en aguas internacionales cerca de Venezuela.

La Ley de Autorización de Defensa Nacional anual, que aumenta el salario de las tropas en un 3.8%, obtuvo respaldo bipartidista a medida que avanzaba por el Congreso, y la Casa Blanca ha indicado que está en línea con las prioridades de seguridad nacional del presidente Donald Trump.

Sin embargo, la legislación, que supera las 3 mil páginas, reveló algunos puntos de fricción entre el Congreso y el Pentágono mientras la administración Trump reorienta su enfoque militar, alejándolo de Europa y aproximándolo a América Central y del Sur.

