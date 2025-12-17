Más Información

Miami. El periodista ultraconservador Tucker Carlson afirmó que el presidente de Estados Unidos, , anunciará la guerra con durante su discurso a la nación de esta noche, según le informó un miembro del Congreso estadounidense.

“Ayer se informó a los miembros del Congreso que se avecina una y que el presidente la anunciará en un discurso a la nación esta noche a las 21:00 (01:00 del jueves)”, dijo el periodista en el pódcast “Judging Freedom”, de tendencia conservadora.

Calson dijo que "quién sabe si eso ocurra", y expresó su oposición a un conflicto así. "Me opongo por lo que he visto en los últimos 25 años, al cubrir historias como la guerra en Irak, Afganistán. No ha habido esfuerzo de cambio de régimen en el mundo que haya beneficiado a Estados Unidos, que yo sepa".

Trump comparecerá esta noche por televisión para dar un discurso a la nación desde la Casa Blanca en el que hará balance de su casi primer año de gestión.

También manifestará los planes que tiene durante los tres próximos años, según indicó ayer la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Donald Trump, presidente de EU, y Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. (30/11/25) Foto: Archivo
Donald Trump, presidente de EU, y Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. (30/11/25) Foto: Archivo

¿Qué dirá Trump en su mensaje a la nación?

Se prevé que el mandatario aborde sus esfuerzos para reducir el coste de la vida ante las crecientes críticas entre sus propios seguidores, quienes le reprochan haberse centrado más en la política exterior que en los asuntos internos.

Esta intervención tendrá lugar, no obstante, en pleno aumento de la tensión en el Caribe, donde el país ha desplegado en los últimos meses un gran operativo militar con la justificación de combatir el narcotráfico que opera en la región.

Esto ha incluido una serie de bombardeos en el sur del Caribe y el Pacífico oriental contra alrededores de dos docenas de supuestas , provocando la muerte de al menos 95 de sus tripulantes.

Trump aseguró ayer en su cuenta de Truth Social que Venezuela "está rodeada" por "la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica" y que la conmoción será como nunca antes hasta que "devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente" a Estados Unidos.

En este contexto, Trump confiscó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela la semana pasada, y ayer ordenó el bloqueo total de todos los petroleros sancionados que entren o salgan del país.

Carlson se convirtió en una de las voces más destacadas de la derecha en Estados Unidos como presentador en Fox News, de donde fue despedido en 2023 después de que la cadena investigara un mensaje privado con contenido racista y violento.

ss/mcc

TEMAS RELACIONADOS

