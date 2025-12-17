Más Información

Vinculan a proceso a "El Limones" por narcotráfico; juez le ratifica prisión preventiva oficiosa

Vinculan a proceso a "El Limones" por narcotráfico; juez le ratifica prisión preventiva oficiosa

FGR detiene a exasesora de García Luna; es señalada por delincuencia organizada y lavado de dinero

FGR detiene a exasesora de García Luna; es señalada por delincuencia organizada y lavado de dinero

Cae "El Yaicob", vinculado con Raúl Rocha; es líder huachicolero y traficante de armas y drogas

Cae "El Yaicob", vinculado con Raúl Rocha; es líder huachicolero y traficante de armas y drogas

Sheinbaum nombra a Esthela Damián Peralta como consejera jurídica de Presidencia; sustituirá a Ernestina Godoy

Sheinbaum nombra a Esthela Damián Peralta como consejera jurídica de Presidencia; sustituirá a Ernestina Godoy

Desde Alito vs Noroña hasta el "Dipuhooligan"; así han sido los enfrentamientos entre legisladores

Desde Alito vs Noroña hasta el "Dipuhooligan"; así han sido los enfrentamientos entre legisladores

Estados Unidos sanciona al Cártel de Santa Rosa de Lima y a su líder, “El Marro”

Estados Unidos sanciona al Cártel de Santa Rosa de Lima y a su líder, “El Marro”

Sheinbaum exige a la ONU intervenir en conflicto entre EU y Venezuela; México podría ser “un punto de negociación”, dice

Sheinbaum exige a la ONU intervenir en conflicto entre EU y Venezuela; México podría ser “un punto de negociación”, dice

Morena y aliados han modificado 70% de la Constitución; suman 106 artículos reformados

Morena y aliados han modificado 70% de la Constitución; suman 106 artículos reformados

Detienen a 3 miembros de célula dedicada al uso de artefactos explosivos en Michoacán; los ligan a extorsiones

Detienen a 3 miembros de célula dedicada al uso de artefactos explosivos en Michoacán; los ligan a extorsiones

Chocan Rojo de la Vega y Fernández Noroña por pensión del bienestar; “¿le alcanzó para comprar su casa millonaria de Tepoztlán?”

Chocan Rojo de la Vega y Fernández Noroña por pensión del bienestar; “¿le alcanzó para comprar su casa millonaria de Tepoztlán?”

Activan alerta naranja y amarilla; pronostican temperaturas de hasta 1 grado en CDMX

Activan alerta naranja y amarilla; pronostican temperaturas de hasta 1 grado en CDMX

Operación Senda golpea al robo de carga en Edomex; detienen a 26 objetivos prioritarios

Operación Senda golpea al robo de carga en Edomex; detienen a 26 objetivos prioritarios

El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, aseguró que creó la industria petrolera de y calificó la nacionalización de 1976 por parte de Caracas como "el mayor robo" de la historia estadounidense.

Miller publicó este mensaje en la red social X para justificar la decisión del presidente de Estados Unidos, , de ordenar un bloqueo total de todos los buques petroleros sancionados por el gobierno estadounidense que entren o salgan de Venezuela.

"El sudor, el ingenio y el trabajo estadounidenses crearon la industria petrolera en Venezuela. Su expropiación tiránica fue el mayor robo registrado de riqueza y de propiedad estadounidense", escribió Miller.

Lee también

"Estos bienes saqueados se utilizaron para financiar el terrorismo e inundar nuestras calles de asesinos, mercenarios y drogas", agregó el asesor de Trump.

La industria petrolera venezolana fue nacionalizada el 1 de enero de 1976, durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, y se reservó los derechos de exploración y explotación de los yacimientos del país a la compañía estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

En 2007, el entonces presidente Hugo Chávez modificó las reglas sobre la industria petrolera para obligar a las transnacionales a convertirse en socias minoritarias de Pdvsa o retirarse del país.

El petrolero crudo Skipper recientemente incautado por Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, visto mientras el barco viajaba en dirección suroeste y se ubicaba aproximadamente a 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del Mar Caribe. Foto: AP
El petrolero crudo Skipper recientemente incautado por Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, visto mientras el barco viajaba en dirección suroeste y se ubicaba aproximadamente a 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del Mar Caribe. Foto: AP

Trump declara al gobierno de Maduro como organización terrorista

Trump anunció el martes que ha declarado a todo el gobierno de Nicolás Maduro como una organización terrorista y que ha ordenado bloquear la entrada y salida de Venezuela de todos los petroleros sancionados por Estados Unidos.

"Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esta solo crecerá", advirtió el mandatario.

Este bloqueo representa una escalada en la presión de Trump sobre el sector petrolero de Venezuela, país con las mayores reservas probadas de crudo del mundo y altamente dependiente de esta industria, tras haber incautado la semana pasada un petrolero que salía de la nación sudamericana.

Lee también

Estados Unidos mantiene además un operativo sin precedentes en aguas del Caribe, donde ha destruido una veintena de embarcaciones supuestamente cargadas de droga, y amenaza con comenzar "pronto" ataques dentro de territorio venezolano contra el narcotráfico.

El Gobierno de Maduro, que niega tener vínculos con el narcotráfico, ha instado a sus ciudadanos a unirse a milicias ciudadanas para defender el país y ha condenado las recientes acciones de Washington contra el petróleo venezolano, calificándolas de "robo".

A pesar de la tensión entre Washington y Caracas, la empresa estadounidense Chevron opera en Venezuela asociada con Pdvsa gracias a una licencia del Departamento del Tesoro que la exime de las sanciones impuestas al crudo venezolano.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Descuentos INAPAM diciembre 2025: ¿Qué adultos mayores pagan menos de predial y agua? Foto: iStock / lucigerma / INAPAM

Descuentos INAPAM diciembre 2025: ¿Qué adultos mayores pagan menos de predial y agua?

Alerta Telcel Fecha límite en 2026 para registrar tu línea y evitar bloqueo inmediato. Foto: Canva

Alerta Telcel: Fecha límite en 2026 para registrar tu línea y evitar bloqueo inmediato

Residencia permanente condicional. iStock/Smederevac

¿Te casaste con un estadounidense? Lo que debes saber sobre la residencia permanente condicional

Canadá. Foto: iStock / JulieAlexK

¿Y México? Países a los que Canadá NO les pide visa de turista para ingresar

July 4th Independence Day. iStock/ photovs

Lista completa de días feriados oficiales en Estados Unidos para el año 2026