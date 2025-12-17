El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, aseguró que Estados Unidos creó la industria petrolera de Venezuela y calificó la nacionalización de 1976 por parte de Caracas como "el mayor robo" de la historia estadounidense.

Miller publicó este mensaje en la red social X para justificar la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de ordenar un bloqueo total de todos los buques petroleros sancionados por el gobierno estadounidense que entren o salgan de Venezuela.

"El sudor, el ingenio y el trabajo estadounidenses crearon la industria petrolera en Venezuela. Su expropiación tiránica fue el mayor robo registrado de riqueza y de propiedad estadounidense", escribió Miller.

Lee también “No nos intimidan”: Fuerzas Armadas de Venezuela; prometen defender “integridad territorial” ante “amenazas” de EU

"Estos bienes saqueados se utilizaron para financiar el terrorismo e inundar nuestras calles de asesinos, mercenarios y drogas", agregó el asesor de Trump.

La industria petrolera venezolana fue nacionalizada el 1 de enero de 1976, durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, y se reservó los derechos de exploración y explotación de los yacimientos del país a la compañía estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

En 2007, el entonces presidente Hugo Chávez modificó las reglas sobre la industria petrolera para obligar a las transnacionales a convertirse en socias minoritarias de Pdvsa o retirarse del país.

El petrolero crudo Skipper recientemente incautado por Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, visto mientras el barco viajaba en dirección suroeste y se ubicaba aproximadamente a 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del Mar Caribe. Foto: AP

Trump declara al gobierno de Maduro como organización terrorista

Trump anunció el martes que ha declarado a todo el gobierno de Nicolás Maduro como una organización terrorista y que ha ordenado bloquear la entrada y salida de Venezuela de todos los petroleros sancionados por Estados Unidos.

"Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esta solo crecerá", advirtió el mandatario.

Este bloqueo representa una escalada en la presión de Trump sobre el sector petrolero de Venezuela, país con las mayores reservas probadas de crudo del mundo y altamente dependiente de esta industria, tras haber incautado la semana pasada un petrolero que salía de la nación sudamericana.

Lee también "¡Lo mejor está por llegar!": Trump dará mensaje a la nación y qué se puede esperar

Estados Unidos mantiene además un operativo sin precedentes en aguas del Caribe, donde ha destruido una veintena de embarcaciones supuestamente cargadas de droga, y amenaza con comenzar "pronto" ataques dentro de territorio venezolano contra el narcotráfico.

El Gobierno de Maduro, que niega tener vínculos con el narcotráfico, ha instado a sus ciudadanos a unirse a milicias ciudadanas para defender el país y ha condenado las recientes acciones de Washington contra el petróleo venezolano, calificándolas de "robo".

A pesar de la tensión entre Washington y Caracas, la empresa estadounidense Chevron opera en Venezuela asociada con Pdvsa gracias a una licencia del Departamento del Tesoro que la exime de las sanciones impuestas al crudo venezolano.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc