Morena y aliados han modificado 70% de la Constitución; suman 106 artículos reformados

Sheinbaum exige a la ONU intervenir en conflicto entre EU y Venezuela; México podría ser “un punto de negociación”, dice

Detienen a 3 miembros de célula dedicada al uso de artefactos explosivos en Michoacán; los ligan a extorsiones

Este es el círculo cerrado y sólo masculino que decide en el FCE

Consejo de Warner Bros rechaza contraoferta de Paramount; unión con Netflix "ofrecerá más opciones" a los consumidores, dice

Sheinbaum: Hasta el momento no hay vínculos de huachicol con Alex Tonatiuh; entregó información para decomiso de combustible, dice

Aduanas descabeza dirección en Aduanas; investigaba huachicol

EU y México alinean estrategias de seguridad; impulsan intercambio de datos para frenar huachicol y drones fronterizos

Chocan Rojo de la Vega y Fernández Noroña por pensión del bienestar; “¿le alcanzó para comprar su casa millonaria de Tepoztlán?”

Coche bomba que estalló en Coahuayana, fue accionado a distancia: fiscal de Michoacán; rostros de probables responsables están ubicados, dice

VIDEO Brugada encabeza encendido navideño en Zócalo de CDMX; "Construimos alegría y convivencia en este hermoso lugar", dice

Capitalinos avalan gestión de Brugada; registra 67% de aprobación: Encuesta

Caracas.- La estatal (Pdvsa) aseguró que las exportaciones de crudo y sus derivados "se desarrollan con normalidad", después de que Estados Unidos ordenara "el y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan" del país sudamericano.

A través de un comunicado, la estatal venezolana indicó que los buques petroleros vinculados a sus operaciones "continúan navegando con pleno aseguramiento, respaldo técnico y garantías operativas, en legítimo ejercicio de los derechos a la libre navegación y al libre comercio, ampliamente reconocidos y protegidos por el derecho internacional".

Pdvsa señaló que la industria petrolera de Venezuela ha sido objeto de sanciones, "sabotajes", "ataques cibernéticos" y, más recientemente, "actos de piratería internacional" para el "robo del petróleo", en referencia a la confiscación, el pasado 10 de diciembre, por parte de Estados Unidos de un buque que transportaba crudo venezolano.

"Ninguna de estas agresiones ha logrado mellar la capacidad operativa ni la determinación de la fuerza laboral de Pdvsa, que goza del apoyo unitario y pleno del pueblo venezolano", subraya el comunicado.

La estatal petrolera ratificó su compromiso con la "defensa de la soberanía energética" de Venezuela, el cumplimiento de sus "compromisos comerciales legítimos y la protección de sus operaciones marítimas".

Según el PSUV el anuncio de Trump revela las "verdaderas intensiones imperiales de robarse las riquezas que pertenecen legítimamente a la República Bolivariana de Venezuela". Foto: Archivo
Según el PSUV el anuncio de Trump revela las "verdaderas intensiones imperiales de robarse las riquezas que pertenecen legítimamente a la República Bolivariana de Venezuela". Foto: Archivo

Chavismo asegura que defenderá "derechos históricos" de Venezuela

El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) aseguró que defenderá los "derechos históricos" del país, luego de que el presidente Trump ordenara el "bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan" de la nación caribeña.

A través de un comunicado publicado en su web, el PSUV reafirmó su compromiso "inquebrantable" con la defensa de la soberanía nacional.

"En perfecta unión popular, militar y policial, el pueblo de Venezuela, forjado en la lucha por la independencia, sabrá defender sus derechos históricos y triunfar por el camino de la paz y la dignidad", señaló la formación.

Igualmente, calificó la declaración de Trump de inverosímil e irracional pero que, dijo, revela las "verdaderas intensiones imperiales de robarse las riquezas que pertenecen legítimamente a la República Bolivariana de Venezuela".

La estatal petrolera ratificó su compromiso con la "defensa de la soberanía energética" de Venezuela, el cumplimiento de sus "compromisos comerciales legítimos y la protección de sus operaciones marítimas". Foto: EFE
La estatal petrolera ratificó su compromiso con la "defensa de la soberanía energética" de Venezuela, el cumplimiento de sus "compromisos comerciales legítimos y la protección de sus operaciones marítimas". Foto: EFE

Trump anuncia "bloqueo total" contra petroleros venezolanos

Este martes, Trump aseguró en su cuenta de Truth Social que Venezuela "está rodeada" por "la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica" y que la conmoción será como nunca antes hasta que "devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente" a EU.

El republicano anunció de esta forma el "bloqueo total" contra los petroleros que entren y salgan de enezuela, en una escalada importante del operativo militar que inició en las aguas internacionales del mar Caribe que supuestamente tenía como objetivo central combatir a organizaciones del narcotráfico que operan en la región.

Agregó que "el régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse a sí mismo, al narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro".

La semana pasada, el Comando Sur de los Estados Unidos, que desde agosto ha atacado a más de 30 botes supuestamente ligados al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, dio un giro en sus operativos en aguas internacionales al incautar el petrolero Skipper, que transportaba crudo venezolano.

