Morena y aliados han modificado 70% de la Constitución; suman 106 artículos reformados

La mañanera de Sheinbaum, 16 de diciembre, sigue la transmisión en vivo

Taibo y amigos, los superpoderosos tras colección de FCE

Detienen a 3 miembros de célula dedicada al uso de artefactos explosivos en Michoacán; los ligan a extorsiones

Consejo de Warner Bros rechaza contraoferta de Paramount; unión con Netflix "ofrecerá más opciones" a los consumidores, dice

Aduanas descabeza dirección en Aduanas; investigaba huachicol

EU y México alinean estrategias de seguridad; impulsan intercambio de datos para frenar huachicol y drones fronterizos

Chocan Rojo de la Vega y Fernández Noroña por pensión del bienestar; “¿le alcanzó para comprar su casa millonaria de Tepoztlán?”

Dan 14 años de cárcel a "El Patrón", autor intelectual del atentado contra Ciro Gómez Leyva; asegura recibió órdenes del CJNG

Coche bomba que estalló en Coahuayana, fue accionado a distancia: fiscal de Michoacán; rostros de probables responsables están ubicados, dice

VIDEO Brugada encabeza encendido navideño en Zócalo de CDMX; "Construimos alegría y convivencia en este hermoso lugar", dice

Capitalinos avalan gestión de Brugada; registra 67% de aprobación: Encuesta

Un avión privado evitó el pasado sábado una colisión con un avión cisterna de reabastecimiento de combustible de la , apenas un día después de que una aeronave de la aerolínea JetBlue sufriera una situación similar, indica la CNN.

Las retransmisiones radiofónicas revisadas por la cadena indican que los pilotos de un jet ejecutivo Falcon 900EX que volaba de Aruba a Miami informaron sobre la casi colisión a los controladores de tráfico aéreo en Curazao, una de las islas de los Países Bajos en el mar Caribe frente a la costa de Venezuela.

El encuentro se produjo a aproximadamente 26 mil pies (unos 7 mil 900 metros). "Estaban realmente cerca. (...) Estábamos ascendiendo directamente hacia él. Era grande, tal vez un 777 o un (767)", dijo uno de los pilotos.

El último incidente reciente había tenido lugar el viernes. Un avión de la estadounidense JetBlue procedente de Curazao detuvo su ascenso para evitar una "colisión" con un avión cisterna de reabastecimiento de combustible de la Fuerza Aérea de EU.

Un avión de la aerolínea JetBlue sufrió una situación similar el sábado pasado. Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL
Según el piloto, el avión cisterna se cruzó en la ruta del vuelo 1112 de JetBlue con destino al aeropuerto JFK de Nueva York.

Desde el pasado verano, el Pentágono mantiene un enorme despliegue militar en aguas del Caribe para destruir lanchas que según el gobierno transportan droga y pertenecen a redes en las que según alega Washington están involucrados el Ejecutivo y el Ejército venezolanos.

En noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense emitió una advertencia a las aeronaves estadounidenses instándolas a "extremar la precaución" al sobrevolar el espacio aéreo venezolano "debido al empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores".

En una declaración enviada a la CNN, el Comando Sur de Estados Unidos dijo ser consciente de las últimas informaciones sobre las operaciones de aeronaves militares estadounidenses en el Caribe y afirmó estar revisando el asunto.

