Más Información

Dan 14 años de cárcel a "El Patrón", autor intelectual del atentado contra Ciro Gómez Leyva; asegura recibió órdenes del CJNG

Dan 14 años de cárcel a "El Patrón", autor intelectual del atentado contra Ciro Gómez Leyva; asegura recibió órdenes del CJNG

EU y México alinean estrategias de seguridad; impulsan intercambio de datos para frenar huachicol y drones fronterizos

EU y México alinean estrategias de seguridad; impulsan intercambio de datos para frenar huachicol y drones fronterizos

Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado mexicano, en el caso de Ernestina Ascencio

Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado mexicano, en el caso de Ernestina Ascencio

Secretario de OEA pide a Estados miembros no interferir en las elecciones de otros países tras casos de Honduras y Chile

Secretario de OEA pide a Estados miembros no interferir en las elecciones de otros países tras casos de Honduras y Chile

Anuncia Brugada actividades navideñas; habrá concierto de música electrónica para recibir al 2026

Anuncia Brugada actividades navideñas; habrá concierto de música electrónica para recibir al 2026

Alex Tonatiuh Márquez Hernández deja el cargo de director de la ANAM, revela Sheinbaum; es una decisión interna, dice

Alex Tonatiuh Márquez Hernández deja el cargo de director de la ANAM, revela Sheinbaum; es una decisión interna, dice

Noroña presume que ya tiene Pensión del Bienestar; "ya me llegó mi tarjeta", dice

Noroña presume que ya tiene Pensión del Bienestar; "ya me llegó mi tarjeta", dice

Harfuch encabeza mesa de seguridad en Chiapas; gobernador del estado reconoce apoyo de Sheinbaum

Harfuch encabeza mesa de seguridad en Chiapas; gobernador del estado reconoce apoyo de Sheinbaum

Ordenan suspender apertura de juicio de "El Lastra"; era el reclutador del CJNG y encargado del Rancho Izaguirre

Ordenan suspender apertura de juicio de "El Lastra"; era el reclutador del CJNG y encargado del Rancho Izaguirre

CNBV revoca licencia de operación a Vector Casa de Bolsa, de Alfonso Romo

CNBV revoca licencia de operación a Vector Casa de Bolsa, de Alfonso Romo

Colectivos recuerdan lucha de Marisela Escobedo a 15 años de su asesinato, en Ciudad Juárez; realizan distintos eventos

Colectivos recuerdan lucha de Marisela Escobedo a 15 años de su asesinato, en Ciudad Juárez; realizan distintos eventos

Frente frío 21 se va del país, pero dejará heladas en 11 estados; temperaturas serán de hasta -10 grados

Frente frío 21 se va del país, pero dejará heladas en 11 estados; temperaturas serán de hasta -10 grados

Washington. La (FAA) reiteró este martes su advertencia a las aerolíneas comerciales sobre el "empeoramiento de la situación de seguridad" al volar sobre Venezuela y exhortó a extremar las precauciones en la región con información de vuelo (FIR) de Maiquetía, que abarca el espacio aéreo controlado por el país suramericano y zonas del Caribe sur y oriental.

La advertencia de la es la segunda de este tipo, tras la emitda el pasado 22 de noviembre, y tendrá vigencia desde este martes hasta el 19 de febrero de 2026.

El mensaje se produce en medio del clima de tensión entre Washington y Caracas, marcado por los operativos antinarcóticos del Comando Sur y las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre posibles acciones contra el narcotráfico en la región.

Lee también

"Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo, así como en las fases de llegada y salida del vuelo", señala el aviso, que advierte además que el riesgo podría extenderse a los aeropuertos y a las aeronaves en tierra dentro de la región afectada.

Tras la primera advertencia de la FAA, varias aerolíneas cancelaron o ajustaron sus vuelos hacia Venezuela, ante lo que la agencia calificó como una situación "potencialmente peligrosa" tanto en el espacio aéreo venezolano como en áreas del sur del Caribe.

La advertencia se enmarca también en el inédito despliegue militar estadounidense en el Caribe, defendido por la Casa Blanca como parte de su estrategia contra el tráfico de drogas procedentes de Suramérica, pero que el Gobierno venezolano, encabezado por Nicolás Maduro, ha denunciado como una amenaza y un intento de promover un cambio de régimen.

Lee también

Además, este martes la aerolínea panameña Copa Airlines informó que extenderá hasta el 15 de enero la suspensión temporal de sus vuelos desde y hacia Caracas, a la espera de que "la pista principal del Aeropuerto Internacional de Maiquetía se encuentre nuevamente operativa".

El presidente Trump afirmó el pasado 29 de noviembre en su red social Truth que el espacio aéreo venezolano permanecería cerrado "en su totalidad".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Descuentos INAPAM diciembre 2025: ¿Qué adultos mayores pagan menos de predial y agua? Foto: iStock / lucigerma / INAPAM

Descuentos INAPAM diciembre 2025: ¿Qué adultos mayores pagan menos de predial y agua?

Alerta Telcel Fecha límite en 2026 para registrar tu línea y evitar bloqueo inmediato. Foto: Canva

Alerta Telcel: Fecha límite en 2026 para registrar tu línea y evitar bloqueo inmediato

Residencia permanente condicional. iStock/Smederevac

¿Te casaste con un estadounidense? Lo que debes saber sobre la residencia permanente condicional

Canadá. Foto: iStock / JulieAlexK

¿Y México? Países a los que Canadá NO les pide visa de turista para ingresar

July 4th Independence Day. iStock/ photovs

Lista completa de días feriados oficiales en Estados Unidos para el año 2026