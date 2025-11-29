Cerca de mil 800 vuelos han sido cancelados en Estados Unidos este sábado, la mayoría debido al mal tiempo que afecta al medio oeste superior del país, especialmente en el área de Chicago, donde existe una alerta por tormenta invernal.

Unos mil 781 vuelos han sido cancelados en EU y 6 mil 645 habían sufrido retrasos hasta la noche del sábado, según el sitio de rastreo FlightAware.

El Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago es el más afectado con diferencia, con más de 584 vuelos cancelados que salían desde allí.

Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago es el más afectado con 584 vuelos cancelados Foto: de Nam Y. Huh. AP

Otros 585 que tenían como destino ese aeródromo tuvieron que ser cancelados, debido al mal tiempo que se presentaba en la región.

Las operaciones del Aeropuerto Internacional Chicago Midway también se vieron afectadas con una cancelación total de 246 vuelos.

Cerca de 900 vuelos que partían o llegaban a estos dos aeropuertos experimentaron retrasos hasta la noche del sábado.

Los vuelos con destino a O'Hare sufrieron un retraso promedio de cinco horas debido a la nieve y el hielo, según la Administración Federal de Aviación (FAA).

Dos tormentas invernales azotan desde este viernes el norte de Estados Unidos según alertó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés), justo cuando el tráfico aéreo experimenta un récord de vuelos.

El NWS previó nevadas por efecto lacustre a lo largo de la región de los Grandes Lagos, así como una "tormenta invernal mayor" en las llanuras del norte que impactarán al medio oeste, lo que acarreará "una amplia y fuerte caída de nieve y arriesgadas condiciones de viaje".

En Chicago se prevén acumulaciones de nieve de entre 15 y 25 centímetros.

La nieve no solo ha afectado a los aeropuertos, las autoridades también se esfuerzan para limpiar las carreteras en el Medio Oeste y la Costa Este, donde la tormenta podría generar condiciones peligrosas para las miles de personas que regresan a casa después del Día de Acción de Gracias.

Las bajas temperaturas también persistirán con temperaturas mínimas bajo cero durante la noche en la mayoría de áreas afectadas por las tormentas.

Existe la posibilidad de que en algunas zonas la nieve se convierta en lluvia entre la noche del sábado y la mañana del domingo.

